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万人说新疆｜俄罗斯姑娘：终于明白为什么有人以为我是新疆人

2024年10月10日15:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网吐鲁番10月10日电 （记者曾书柔）十月的吐鲁番，暑热褪去，热情未减。柏孜克里克千佛洞景区内，一位老爷爷正用民族乐器热瓦普自弹自唱，正在参加“万人说新疆”优秀作者新疆行活动的俄罗斯姑娘丽娜见状，拿起了一旁的手鼓，与他合奏起来，如此和谐欢乐的一幕，顿时引来大家的围观和拍摄记录。

曲毕，掌声四起，丽娜放下手鼓，回到参观的队伍中，继续听向导讲解千佛洞壁画的前世今生。

这个能说一口流利汉语的俄罗斯姑娘，学习中文已近十年。如今的她是华侨大学“海外新声代”的主播，致力于将自己在中国的所见所感通过视频和照片传播给海外受众，向他们讲述真实、立体、全面的中国。

丽娜在吐鲁番坎儿井源景区录制视频。人民网记者 曾书柔摄

丽娜在吐鲁番坎儿井源景区录制视频。人民网记者 曾书柔摄

此前一直让丽娜有点困惑的是，为什么许多中国人一听到她的汉语说得好，第一反应都以为她是新疆人。这个问题，在她到了新疆之后，有了答案——整个乌鲁木齐国际大巴扎里，随处可见与丽娜一样高鼻深目的当地人。“到新疆的第一天，我就对中华民族多元一体的概念有了最直观的理解。”丽娜说。

受老师的影响，丽娜喜欢研究中国文化。“老师跟我说，学一个国家的语言，一定要了解这个地方的文化，这样语言才能学得好。中国实在太大了，每个地方的饮食、风俗习惯都有自己的特色。”丽娜说，“这是我第一次来到新疆，昨天先感受的是美食，喝到了馕奶茶，觉得又新奇又特别。”

也正是对中国文化的这份喜爱和探究，让丽娜在吐鲁番博物馆里流连忘返。造型奇特的镇墓兽、两千多年前的干尸、距今2400万年前的美丽巨犀化石、千年之前的牛肉馅饺子、保存完好的唐朝12岁小学生的“家庭作业”纸……众多罕见的展品令丽娜目不暇接：“有着千年历史的文物，被保存得这么好，这太不可思议了。”而有“地下长城”之称的坎儿井，更是让丽娜连连赞叹古代中国人民与自然和谐共存的智慧。

丽娜在吐鲁番博物馆参观。刘妍希摄

丽娜在吐鲁番博物馆参观。刘妍希摄

丽娜说：“我一直知道新疆的风景特别美。今天，我看到了火焰山，未来几天还能看到什么样的美景，感受到什么样的风土人情，我充满了期待。”

(责编：王禹蘅、吴成良)

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