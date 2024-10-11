人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部：坚决反对美方向中国台湾地区出售武器

2024年10月11日19:15 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京10月11日电（记者成欣）外交部发言人毛宁11日表示，中方坚决反对美方向中国台湾地区出售武器，敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止以任何方式武装台湾，停止纵容支持“台独”。

　　当日例行记者会上，有记者问：外交部网站10月10日公布对3家美国军工企业和10名高级管理人员采取反制措施的决定，请问发言人有何进一步评论？

　　毛宁说，中方一贯坚决反对美方向中国台湾地区出售武器。日前，美方再次向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方对涉事美国军工企业及高级管理人员采取了反制措施。

　　毛宁强调，“台独”与台海和平水火不容。“赖清德当局搞‘以武拒统’是螳臂当车，买再多武器也阻挡不了中国必然统一的历史大势。美方执意‘以武助独’只会将台湾推向兵凶战危的境地，卖再多武器都动摇不了我们反对‘台独’、捍卫国家主权和领土完整的坚定决心。”

　　毛宁表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。“我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止以任何方式武装台湾，停止纵容支持‘台独’。中方将继续采取坚决有力措施，捍卫国家主权、安全和领土完整。”

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部