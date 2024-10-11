新华社北京10月11日电（记者成欣）外交部发言人毛宁11日表示，中方坚决反对美方向中国台湾地区出售武器，敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止以任何方式武装台湾，停止纵容支持“台独”。

当日例行记者会上，有记者问：外交部网站10月10日公布对3家美国军工企业和10名高级管理人员采取反制措施的决定，请问发言人有何进一步评论？

毛宁说，中方一贯坚决反对美方向中国台湾地区出售武器。日前，美方再次向中国台湾地区提供大额武器援助，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报，严重干涉中国内政，严重损害中国主权和领土完整。依据《中华人民共和国反外国制裁法》有关规定，中方对涉事美国军工企业及高级管理人员采取了反制措施。

毛宁强调，“台独”与台海和平水火不容。“赖清德当局搞‘以武拒统’是螳臂当车，买再多武器也阻挡不了中国必然统一的历史大势。美方执意‘以武助独’只会将台湾推向兵凶战危的境地，卖再多武器都动摇不了我们反对‘台独’、捍卫国家主权和领土完整的坚定决心。”

毛宁表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。“我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报，停止以任何方式武装台湾，停止纵容支持‘台独’。中方将继续采取坚决有力措施，捍卫国家主权、安全和领土完整。”

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