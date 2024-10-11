人民网记者 简承渊

近年来，东盟各国将货币合作重心转到清算领域，尤其是数字移动支付系统的互联互通，成为东盟各国经贸旅游交往的助推器，带动区域经济快速发展。去年年底，柬埔寨Bakong支付系统与银联国际二维码支付网络互联互通正式启动，为中柬两国人员交流和资金往来提供便利，进一步助力柬埔寨经济的数字化转型。

接受扫码支付的商家超过330万家

“没想到柬埔寨电子支付已经相当普及，无需开立当地账户，可以通过扫描商户二维码直接关联中国境内银行卡进行消费，尤其是在首都金边，大部分的商户都接受扫码支付。”十一期间，在中国成都经营一家旅行社的唐波来柬埔寨考察市场。

几天的行程中，无论是在金边使用打车软件出行，还是到购物中心采购生活用品，唐波均实现了无现金支付。“一趟走下来，无现金支付体验几乎和中国境内无差别，对于出海经营旅游产业，信心大增。”唐波言语间充满期待。

柬埔寨国家银行于2020年10月正式推出Bakong支付系统，旨在推动柬埔寨货币使用和电子支付的普及，同时增强金融机构之间的互联互通。2023年12月22号，柬埔寨Bakong支付系统与银联国际二维码支付网络互联互通正式启动，开通跨境二维码支付，这成为中国和柬埔寨支付互联互通的第一个合作项目。数据显示，今年上半年柬埔寨接待中国游客近39万人次，同比增长45%。目前，柬埔寨全国接受扫码支付的商家超过330万家，接受信用卡结算的POS系统约15万台。

柬埔寨国家银行行长谢丝蕾表示，中国是柬埔寨旅游主要客源地国，而银联卡是中国游客青睐的支付工具，在柬埔寨，超90%的商户广泛受理使用银联卡。

“中柬两国支付系统的互联互通，推动柬埔寨经济数字化转型，不仅提升支付效率和降低交易成本，也进一步促进柬埔寨旅游业快速发展。”中银金边分行行长刘道志说，银联用户可以通过扫描CatchQR二维码，在柬埔寨商户进行支付，柬埔寨居民也能通过Bakong钱包在支持银联二维码的商家进行支付。

柬埔寨国家银行官方数据显示，截至今年上半年，Bakong支付系统处理交易超过2.2亿宗，其中以柬币瑞尔为基础的交易9805万宗，总交易金额达到77万亿瑞尔；以美元为基础的交易则达到1.2亿多宗，总交易金额为463.3亿美元。

中企积极参与柬埔寨数字化建设

银联与Bakong系统的互扫互认是两国移动支付系统互联互通迈出的第一步。谢丝蕾表示，柬埔寨国家银行致力于进一步加强跨境支付的安全性和便利性，通过鼓励数字支付发展来支持柬政府实现普惠金融的目标。

普惠金融的安全性和便利性在中国人李涛经营的兰州牛肉面馆可见一斑。因为柬埔寨当地货币瑞尔和美元通用，如果是现金支付，美元零钱少的情况下，只能用瑞尔找零，换算起来非常麻烦。

现在，李涛店面里的餐桌上都贴着二维码，客户可以自行扫码结账，省去了很多麻烦。最令他开心的是，从今年开始柬埔寨当地银联卡也可以绑定微信和支付宝，这样他在柬埔寨的收入，不用汇款到国内，也可以在国内直接消费或进行网上购物。

“只需要使用本国的二维码支付APP，或者是银行的APP，扫描对方的二维码即可实现跨境消费支付。这样大大方便了两国人员的流动和资金的跨境结算，将推动两国更紧密的人员交流。”刘道志说，柬埔寨Bakong系统与泰国、老挝、越南等邻国也已经建立了二维码跨境支付连接，相信未来会有更多的国家参与到这样的跨境支付体系中。

目前中银金边分行作为被柬埔寨国家银行授权为Bakong与银联二维码支付网络互联互通的唯一清算银行，主要作用是帮助银联和Bakong运营商实现资金的跨境汇划。

“此外，我们也积极拓展商户收单业务，扩大Bakong与银联二维码互联互通在柬埔寨的应用市场。”刘道志说，中银金边分行将积极发挥跨境业务的特色优势，扎实履行清算职能，为中柬两国资金往来提供更多的便利。

中国驻柬埔寨大使汪文斌说：“中柬两国在科技创新领域的合作成果已经充分显现，在柬埔寨可以使用中国的移动支付软件付费是其中成果之一，未来两国还将在通讯、数字经济、清洁能源、人才培养等方面深化合作，帮助柬埔寨实现跨越式发展。”

(责编：张悦、吴成良)