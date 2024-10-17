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“爆炸威胁”恶作剧迫使印度多个航班返航或改降

2024年10月17日16:34 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月17日电 据印度媒体报道，印度多家航空公司的航班近日收到“爆炸威胁”信息，事后证明都是虚惊一场，警方正在查找肇事者。

　　印度阿卡萨航空公司的一架班机16日从印度首都新德里飞往南部城市班加罗尔途中“收到安全警报”。作为“预防措施”，该班机被命令返航，最终在新德里机场安全降落。

　　2013年2月1日，在印度首都新德里，飞机停靠在英迪拉·甘地国际机场。新华社记者李毅刚摄

　　15日晚，印度靛蓝航空公司一架从孟买飞往新德里的客机也因“收到安全警报”而被指引转向古吉拉特邦的艾哈迈达巴德地区降落。据《印度时报》报道，落地后，该飞机马上接受了隔离检查，所有乘客已安全下机。

　　本周早些时候，靛蓝航空公司的一架飞往沙特阿拉伯吉达和一架飞往阿曼马斯喀特的班机在起飞前也收到类似的恶作剧威胁信息。

　　按《印度快报》说法，自14日以来，印度已有12趟国内和国际航班收到“爆炸威胁”。据法新社报道，这些威胁最终被证实是假消息，相关航班均安全降落。（孙硕）

(责编：崔越、张悦)

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