新华社洛杉矶10月16日电（记者黄恒）一场以“聚焦第七届进博会 共享上海发展机会”为主题的投资推介活动16日在美国洛杉矶举行。与会中美商界代表纷纷表示，关注中国市场发展机遇，希望进一步深化中美经贸合作。

本次活动由上海市外国投资促进中心等机构主办，重点介绍即将举行的第七届中国国际进口博览会、近日开幕的第136届广交会以及上海一系列扩大开放和提升贸易投资便利化的新举措，从多方面展示中国市场优势、机遇和中国进一步开放的承诺与行动。

洛杉矶县经济发展局国际贸易事务负责人艾莉森·克拉克在发言中表示，洛杉矶与上海合作潜力巨大，双方今年5月签署合作备忘录后，正携手在生命科学与医疗保健、清洁能源、体育娱乐、贸易与物流等领域加强合作。

她说，将在洛杉矶举办的2028年奥运会、2026年国际足联世界杯以及2027年“超级碗”等大型体育赛事，为双方商业合作带来诸多机会，欢迎中国企业积极参与。

活动主办方之一美中商业发展公司创始人弗拉迪·科尔讷采亚努说：“我对中国市场充满信心，也非常喜欢上海的营商环境。希望更多美国企业到上海参加进博会，到广州参加广交会，中国是一个美国企业不可错过的大市场。”

洛杉矶相关政府部门、投资促进机构、中外企业和商协会代表等70余人参加推介会。

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