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中东战地手记｜逃难者的艰辛与无奈

2024年10月17日13:52 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特10月16日电　中东战地手记｜逃难者的艰辛与无奈

　　新华社记者李军　辛俭强　谢昊

　　黎巴嫩首都贝鲁特滨海大道失去了往日的繁华。原本是游客的打卡胜地，如今变成了简易帐篷聚集地。大道两旁栏杆上，搭满了逃难者的衣物和毛毯，充满了压抑与悲伤的气氛。

　　17岁的穆罕默德是这片“帐篷村”里的一员。“在黎巴嫩南部，每天都是爆炸声，我们感到很害怕，所以简单打包了几件衣物，就逃到这边来躲避轰炸。”穆罕默德一边说，一边低头看着脚下，流露出一种与年龄不符的沉重。他所在的黎南部许多城镇和村庄里，房屋被摧毁，学校被关闭，民众四处逃亡。

　　据黎巴嫩政府公布的数据，随着冲突升级，流离失所者人数激增，近期迅速突破120万人。逃难者从贝鲁特南郊和黎南部涌向首都城区和黎北部地区，还有大量流离失所者通过边境口岸逃往邻国叙利亚。

　　不仅是滨海大道，在贝鲁特城区多处街头巷尾，记者见到许多流离失所者：有带着年幼孩童的父母；有上了年纪的老人；还有举家逃难的家庭守着一辆残破的小汽车，作为流动栖身所；一些人连简易帐篷都没有，铺着毯子席地而坐，或直接躺在地上……

　　逃难者三三两两聚在一起，大多相对无言。炮火迫使他们逃离家园，面对无尽的恐惧和不确定的未来。

　　在黎巴嫩东部连接叙利亚的迈斯纳边境口岸，每天都有成百上千的逃难者排着长队等着过境进入叙利亚。据联合国难民署初步统计，9月23日以来，已有超过25万人从黎巴嫩到叙利亚避难，其中约三成是黎巴嫩人，还有约七成是原本逃难到黎巴嫩的叙利亚人。

　　然而，即使想逃难也没那么容易。就在10月4日，以色列战机空袭了连接黎巴嫩和叙利亚两国边境点的一条约10公里长的国际公路，将公路炸出一个深达4米、长约20米、宽约9米的大坑，车辆无法通过。

　　记者在现场看到，从黎巴嫩方向来的逃难者不得不下车，搬起沉重的行囊徒步穿越大坑，然后在大坑另一侧乘坐叙利亚红新月会安排的免费大巴，或提前联系好的车辆前往叙利亚一侧的边境口岸。

　　叙利亚红新月会每天都在现场组织援助。工作人员诺尔玛告诉记者，黎以冲突升级后，每天都有大量逃难者从黎巴嫩边境口岸前往叙利亚。“但即便到了叙境内，也并不意味着他们就安全了。”诺尔玛叹息道。

　　虽然叙利亚也不是安全的避难所，但难民们没有其他更好的选择。茜哈姆在以色列的空袭中失去了自己的家。“我们只是想找一个安全的地方，哪怕是暂时的。”她轻声说道。

　　50岁的哈桑娜带着三个孩子从黎南部一路逃亡，经过多日颠沛流离终于到达了这个口岸。她告诉记者，他们一路奔波，几乎没有时间休息。天空中不时传来以色列侦察机的轰鸣声，哈桑娜的脸上“写满了”不安。

　　战争驱赶着这些无辜的人们走向未知的前路，但他们心中仍怀揣对和平的渴望。无论是在贝鲁特海滨的“帐篷村”，还是在黎叙边境口岸，逃难者无一不在期盼着能够早日重返家园。

　　年过半百的哈桑曾是黎巴嫩南部的一名商人，他的商店在以军的一次空袭中被完全摧毁。“希望这场战争能尽早结束，那时我们就可以回家了。”他停顿一下后说：“如果家还在的话。”

(责编：崔越、张悦)

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