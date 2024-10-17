据新华社罗安达10月15日电 （记者吕诚成）第六届中国可持续发展年会14日在安哥拉首都罗安达开幕。来自中国多所高校的学者和脱贫攻坚一线工作人员与安执政党安哥拉人民解放运动官员围绕“中非携手推进现代化，共筑人类命运共同体”主题展开研讨。

本届年会从14日持续至17日。安哥拉人民解放运动中央干部政策书记布拉干萨在开幕式上表示，安中两国不断深化全面战略合作伙伴关系，通过就两国发展经验及政党在消除贫困中的重要作用等进行分享和研讨，深化经济、社会、党建等领域的交流互鉴，共同促进两国关系发展和各领域务实合作。

中国驻安哥拉大使张斌在致辞中表示，中安两国在共建“一带一路”倡议和中非合作论坛的引领下携手共进。今年3月，两国将双边关系提升为全面战略合作伙伴关系，双方在政治、经济、文化等多领域合作进一步深化。中方愿与安方一道，促进两党两国关系发展。

中国人民大学党委书记张东刚在主旨演讲中表示，可持续发展是中国和非洲国家携手推进现代化的重要着力点和关键任务，中国式现代化为世界可持续发展实践提供了中国经验。

中国可持续发展年会由中国人民大学在2019年发起。本次年会由中国人民大学和中国驻安哥拉大使馆举办，共设三个论坛。

《 人民日报 》（ 2024年10月17日 18 版）

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