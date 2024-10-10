全球化智库高级研究员、美籍作家马意骏（Mario Cavolo）10月8日在《中国日报》撰文称，数月来，来华外国游客人数显著增加，这表明中国政府对54个国家实施144小时过境免签政策是明智之举。

过境免签政策方便外国游客

文章指出，作为推进高水平对外开放的友好举措，过境免签政策让来华的海外游客数量大增，同时也为外国人提供了体验中国历史文化的绝佳机会。

在作者看来，他长期生活的辽宁省沈阳市及周边地区有许多值得游览的地方。很多外国人不知道东北地区在中国历史上的重要地位，这里有美丽的乡村风光、享誉世界的冰酒庄园以及中国人民抗日战争遗址。

当然，中国其他地区也有独特的历史文化和令人惊叹的自然风光，外国游客可以在这里尽情游览、大饱眼福。

目前，144小时过境免签政策的适用范围已增至37个口岸、54个国家，覆盖了北京、上海、广州和成都等中国大城市，更加方便游客探索不容错过的各大旅游景点。

过境免签政策助力讲好中国故事

文章分析称，该政策的实施所带来的一大亮点是，外国游客纷纷在海外和中国社交媒体平台上讲述真实的中国故事。从游览长城到城乡美食之旅，他们通过旅途中的故事展示了真实的中国。

这些游客称赞中国人民的热情好客、中国优秀的传统文化以及现代化的基础设施。这些引发了世界各地民众的共鸣，也让西方媒体的反华宣传不攻自破。

当外国游客分享在其他国家的旅行时，很少被指责别有用心。然而，当他们分享在中国的旅程时，往往会被贴上标签。西方的这种双重标准应当受到谴责。那些批评者和怀疑者应该亲自来中国看一看，亲身体验中国的治安水平。届时，他们想必也会被中国人民的热情好客所折服。

同样值得一提的是，中国的过境免签政策是国际关系中的一大创举，有助于促进旅游业发展、扩大人文交流、增进相互了解。

文章最后强调，无论是探访中国的古刹、乡村，还是在梦幻般的购物中心享受世界级购物体验，外国游客都会更加深入地了解中国对国际社会的贡献。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

(责编：艾雯、刘叶婷)