新华社巴基斯坦瓜达尔10月16日电 通讯｜黄沙地上一抹绿——探访巴基斯坦瓜达尔港的中巴友谊林

新华社记者邓凯尹 邹淑华 张敬尧

从空中俯瞰巴基斯坦西南部港口城市瓜达尔，中巴友谊林这片绿洲在瓜达尔以黄色为主色调的黄沙地上格外亮眼。再拉近些，还能看到用桤果木修剪而成的“中巴万岁”四个立体大字。

中巴友谊林占地面积约3个标准足球场大。新华社记者日前探访这片友谊林时，园丁比拉尔·贾韦德正仔细为友谊林东北角新种的小树苗浇水。他说，附近的人们都喜欢来这片树林里遛弯，自己一定要把林木呵护好。

瓜达尔港是中巴经济走廊的支柱项目之一。2013年，中国海外港口控股有限公司（以下简称“中国港控”）取得瓜达尔港口及自由区运营权，开始对瓜达尔港进行包括基础设施、生态环境在内的全方位升级改造。

在当地语言里，“瓜达尔”意为“风之门”。这里气候干燥炎热，地表植被少，土壤盐渍化、沙漠化严重。中国港控绿化负责人王瑞磊介绍说，这片友谊林以前是垃圾场。中方团队到瓜达尔后，根据当地气候特点，选取具有防风固沙功能的树种种植在友谊林中。截至目前，已累计种植适合热带干旱地区的植物4000余株。

在友谊林的温室里，芦荟、仙人掌、绿萝、金边吊兰、文殊兰等茁壮生长。在温室外，育林员阿拉·布克什指着几棵树木向记者介绍说，这是从中国引进的帝王蕉，同本地品种相比，帝王蕉果实更饱满，深受巴基斯坦果农欢迎。

作为“中国大使绿色就业计划项目”的重点内容，友谊林不仅为当地提供了美丽的景观、改善了环境，还为当地民众带来中国的先进种植技术，带动增收。

友谊林内种有银合欢、大花田菁、巨菌草等，为自建的养羊场提供了大量饲料。中方工作人员还教当地农民扦插、嫁接、科学除草施肥等提高作物产量的技术。

中国港控还会定期邀请瓜达尔大学、法曲尔小学的学生来友谊林和温室大棚内参观，传播绿色发展理念。

比拉尔自豪地跟记者说，身边越来越多的年轻人在看到友谊林发挥的良好作用后，也开始在自家附近种树。王瑞磊说，每逢春节、植树节等重要节日，瓜达尔港项目员工都会自发前往友谊林植树。

从小就喜欢种树的比拉尔特别喜欢现在的工作。“我想多种些花草树木，把这里变成一个大花园。”他说。

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