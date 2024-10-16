新华社开罗10月15日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹外交部15日发表声明说，苏丹政府充分致力于与非洲联盟（非盟）进行建设性接触，以便在“以非洲方式解决非洲问题”的原则框架内结束苏丹武装冲突。

声明说，苏丹政府对非盟和平与安全理事会近期发表的声明及其内含的积极指导和建设性建议表示欢迎，同意声明中确定的优先事项，特别是全面落实去年5月在沙特阿拉伯吉达谈判达成的协议，为人道主义援助提供便利，要求苏丹快速支援部队立即解除对法希尔的围困等。苏丹政府还对非盟和平与安全理事会决定继续促进非盟与苏丹积极接触、呼吁非盟委员会在苏丹港重新开放非盟驻苏丹联络处、呼吁非盟机构加大对苏丹的援助等举措表示赞赏，重申充分致力于在“以非洲方式解决非洲问题”的原则框架内与非盟进行建设性接触。

非盟和平与安全理事会在10月9日召开的会议上发表声明，强调非盟、苏丹当局和利益攸关方需要就暂停苏丹在非盟的所有活动一事进行进一步沟通，期待非盟和平与安全理事会与苏丹政府代表进行非正式讨论。

2021年，苏丹军政两界陷入严重分歧。军方领导人要求改组政府，而部分政府官员则指责军方计划夺取政权。当年10月25日，苏丹武装部队总司令布尔汉宣布国家进入紧急状态，解散主权委员会和过渡政府。两天后，非盟和平与安全理事会宣布暂停苏丹的非盟成员国资格。

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