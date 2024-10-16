新华社联合国10月15日电 中国常驻联合国副代表耿爽15日在安理会也门问题公开会上发言时强调，对话协商是解决也门问题的唯一正确选择。

耿爽说，过去几周，加沙冲突持续延宕，黎以局势急剧恶化，负面外溢效应不断显现。也门胡塞武装对以色列发动打击，以色列对荷台达港、拉斯伊萨港发动空袭。中方对当前事态及其未来走向深感担忧，认为当务之急是推动局势降温，防止冲突扩大。中方呼吁所有当事方保持冷静克制，避免采取任何刺激紧张局势进一步升级的行动。

耿爽说，中方呼吁有关各方坚持政治解决大方向，通过对话协商解决分歧，共同推进“也人主导、也人所有”的全面政治进程。各方应秉持善意，共同推动落实银行和航空问题协议，逐步积累互信。中方呼吁各方支持联合国也门问题特使的工作，推动政治解决也门问题早日迈出实质性步伐。

耿爽说，红海局势持续紧张，不符合国际社会共同利益。中方再次呼吁胡塞武装尊重各国商船根据国际法在红海水域的航行权利，停止袭扰行为，维护红海水域航道安全。有关各方应保持冷静克制，停止加剧紧张局势的行动。中方对也门人道局势深表关切，呼吁国际社会加大对也门的人道和发展投入，加大对也门政府改善民生努力的支持。中方对联合国人员在也门遭扣押表示严重关切，鼓励各方加强接触，尽快推动所有联合国人员的无条件获释。

耿爽表示，也门形势同中东局势紧密相联。持续一年之久的加沙冲突已经造成前所未有的人道主义灾难，并日益将整个地区拖入战争冲突的泥潭。在此关键时刻，绝不能放任局势进一步恶化，滑入不可挽回的境地。安理会必须保持团结，采取措施，制止不计后果、扩大战火的军事冒险行动，推动加沙永久停火、黎以局势尽快降温，避免中东地区陷入一场更大浩劫。

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