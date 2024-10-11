中新网10月10日电 综合彭博社等外媒报道，当地时间10月9日，西班牙经济、贸易和商业部长卡洛斯·奎尔波敦促欧盟避免对华贸易保护主义措施升级，称欧盟需要继续与中国谈判。

报道称，在西班牙马德里举行的一场金融峰会上，奎尔波接受媒体采访时表示，“我们应当继续(与中方)谈判，并保持所有对话渠道开放，这样才能找到双方满意的解决方案。”

奎尔波表示，欧盟在实施进口关税的问题上需要有自己的观点，必须“押注于基于规则的多边秩序”，同时“避免天真”。

日前，奎尔波也曾表示，欧盟必须与中国继续谈判，找到解决方案，“我们要与主要战略合作伙伴之一中国建立积极的、建设性的关系”。

据法新社此前报道，欧盟成员国近日投票通过了欧盟委员会提交的欧盟电动汽车反补贴案终裁草案，其中匈牙利、德国等5个欧盟成员国投了反对票，西班牙、瑞典等12国弃权。

10月9日，中国商务部新闻发言人表示，欧方对中国电动汽车进行反补贴调查并非应产业申请，事实上，欧方相关成员国及其产业对此也有较大反对意见。欧方相关措施，严重缺乏事实和法律基础，明显违反世贸组织规则，是以贸易救济为名，行贸易保护主义之实。

发言人称，中方一贯反对滥用贸易救济措施，敦促欧方立即纠正错误做法，共同维护中欧经贸大局。

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