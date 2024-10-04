新华社北京10月3日电 又有许多国家、政党领导人和国际组织负责人纷纷致电或致函中共中央总书记、国家主席习近平，热烈祝贺中华人民共和国成立75周年。

法国总统马克龙表示，今年是“双庆之年”，既是中华人民共和国成立75周年，也是法中建交60周年。习近平主席对法国进行国事访问是全年的高光时刻，双方进行了高质量、富有成果的交流。法方愿同中方保持法中关系积极发展势头，促进欧中对话，寻求共同利益，推动世界和平，共同应对气候变化等重大时代挑战。

南非总统、非国大主席拉马福萨祝贺中国在发展进步的卓越征程中取得巨大成就，赞赏中国保持强大发展韧性。表示南非珍视南中新时代全方位战略合作伙伴关系，期待继续加强各层级合作，为两国人民带来更多互惠成果，共创美好未来。南中友谊为全球南方国家团结合作作出表率，南非支持中国发挥全球引领者作用，共同促进世界和平、发展、繁荣。

巴基斯坦总统扎尔达里热烈祝贺中国走向世界舞台中央，对所有追求自由和尊严的民族产生强大激励作用。坚信在习近平主席英明领导下，中国必将实现中华民族伟大复兴。巴基斯坦将是中国永远值得信赖的朋友、铁杆兄弟和可靠伙伴，在任何情况下都将与中国并肩奋斗，不断深化巴中全天候战略合作伙伴关系。

泰国国王哇集拉隆功表示，泰中建交以来，始终视对方为好朋友、好伙伴，相互理解、信任、尊重，双边关系持续稳步发展。泰方愿同中方推动各领域互利合作取得新进展，更好造福两国人民，促进世界和平发展。

马来西亚最高元首易卜拉欣表示，马中建交50年来，双边关系成果丰硕。两国人民高频次、高水平的交流互动为双方互信营造良好氛围。马方愿同中方团结合作，实现共同目标。

文莱苏丹哈桑纳尔表示，在习近平主席英明领导下，中国经济社会发展取得伟大成就，为地区发展繁荣作出重要贡献。期待同中方继续深化双边合作和地区协作，为两国人民带来更多福祉。

蒙古国总统呼日勒苏赫表示，习近平主席提出的三大全球倡议传递了世界各国和平共处、相互尊重、交流互鉴、共创美好未来的目标和理念。作为山水相连的永久邻邦，蒙中发展政策和理念息息相通。蒙方愿同中方密切合作，深化蒙中关系，促进国际地区和平、安全与可持续发展。

尼泊尔总统鲍德尔表示，尼中友谊源远流长，两国是相互信任的亲密邻居、朋友和伙伴。尼方愿同中方进一步深化拓展双边关系。

斯里兰卡总统迪萨纳亚克表示，中国取得的巨大发展成就令斯里兰卡备受鼓舞。相信两国间强有力的合作将继续蓬勃发展。祝愿中国人民不断获得更大成功。

马尔代夫总统穆伊兹祝贺中国取得卓越成就，表示马方珍视同中国亲密持久友谊，坚定奉行一个中国原则，坚持相互尊重主权和领土完整、互不干涉内政等共同价值观。相信马中关系将不断发展壮大，造福两国人民。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，中国取得举世瞩目的成就，国际地位大幅提升，必将通过中国式现代化达到新高度。习近平主席提出的三大全球倡议符合全球发展利益，共建“一带一路”倡议为吉中务实合作注入强劲动力。吉中新时代全面战略伙伴关系达到前所未有的水平。吉方愿同中方落实好重要共识，巩固睦邻友好，拓展互利合作。

格鲁吉亚总统祖拉比什维利表示，中国为国际经贸、科技等各领域发展发挥重要作用，为全球繁荣稳定作出重要贡献。相信格中将继续深化双边关系，成功探索新的合作道路。

阿塞拜疆总统阿利耶夫表示，在习近平主席英明领导下，中国取得了举世瞩目的成就。阿中关系发展水平不断提高，战略内涵日益丰富。相信两国关系将进一步深化，互利合作取得更多成果。

亚美尼亚总统哈恰图良表示，75年来，中国社会、经济、文化发展成就显著。亚中两国保持高水平政治对话和各领域互利合作，亚方愿进一步巩固发展双边关系，造福两国人民。

阿联酋总统穆罕默德向中方致以诚挚祝贺，祝愿友好的中国政府和人民更加进步、繁荣。

巴林国王哈马德表示，巴中关系友好牢固，涵盖多个领域。期待进一步发展提升双边关系，造福两国人民。

阿尔及利亚总统特本表示，愿同中方携手推动阿中全面战略伙伴关系在各领域取得更大发展，坚定支持深化非中合作，期待取得更多成果。

伊朗总统佩泽希齐扬表示，伟大的中华民族取得举世瞩目的成就，为世界各国加强友好合作、实现共同繁荣指明了道路。伊中友谊历经时间考验，伊方愿同中方共同推动伊中全面战略伙伴关系取得更大发展。

坦桑尼亚总统哈桑高度赞赏中国取得的里程碑式成就以及对世界和平安全的卓越贡献。表示坦方坚定恪守一个中国原则，愿全面落实中非合作论坛北京峰会成果，深化坦中全天候友谊和各领域合作。

津巴布韦总统姆南加古瓦表示，津中友好情谊持久深厚，希望两国继续保持双边关系良好发展势头，互惠互利，促进共同发展。

加纳总统阿库福—阿多表示，加中友谊与合作的纽带更加牢固，加纳愿同中方携手推动各领域合作，深化双边关系，促进互惠发展，进一步拓展非中合作成果。

塞舌尔总统拉姆卡拉旺表示，在习近平主席强有力的领导下，中国展现出韧性、决心和力量，取得非凡发展成就，成为全球领导者。中方就全球治理、多边主义、国际合作提出系列重大合作倡议，为实现共同繁荣、可持续发展和持久和平作出积极贡献。

几内亚总统敦布亚表示，几中友好牢不可破，两国人民相互尊重，携手推动经济社会发展、维护世界和平安全。几方愿同中方加强互利合作，更好惠及两国人民，共同构建人类命运共同体。

安哥拉总统洛伦索表示，中国取得令人鼓舞的成就，成为世界包容性进步的重要典范。安方愿同中方深化双边合作，共同构建更加公平团结的世界。

多哥总统福雷表示，多中合作关系堪称典范，多哥将继续坚定深化多中全面战略伙伴关系。衷心祝愿中国人民和平安宁、繁荣永昌。

马拉维总统查克维拉表示，在中国领导人带领下，中国人民展现出坚韧不拔的精神和非凡勇气，取得了举世瞩目成就，祝愿伟大的中国和平安宁、繁荣昌盛。

波兰总统杜达表示，波中长期保持稳固且富有成效的紧密联系，合作成果丰硕，友好关系持续发展。波方愿同中方继续加强高层交往，为双边关系发展注入新的动力。

芬兰总统斯图布表示，芬中关系长期友好，愿继续同中方加强各领域友好合作。祝中国繁荣昌盛、人民幸福安康。

奥地利总统范德贝伦表示，奥中友好战略伙伴关系发展良好，奥方愿同中方进一步加强对话交流。祝愿中国人民幸福安康，拥有锦绣未来。

克罗地亚总统米拉诺维奇表示，克中建交以来，双边关系稳步发展。克方愿同中方进一步深化经贸合作和双边关系。

斯洛文尼亚总统穆萨尔表示，中国取得巨大历史性发展成就，已成为世界领先的经济和政治力量。相信中国将更加富强，继续在促进地区和全球和平稳定方面发挥重要作用。

塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯表示，塞方珍视同中国的传统友谊和紧密关系，将继续深化塞中合作，支持欧中开展建设性对话，推动欧中关系发展。

瓦努阿图总统武罗巴拉武热烈祝贺中国共产党二十届三中全会胜利召开，坚信在习近平主席卓越领导下，中国人民必将在全面建成社会主义现代化强国的征程上不断取得更大成就，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

尼加拉瓜总统奥尔特加和副总统穆里略表示，在习近平主席领导下，中国成为团结友善、促进世界和平福祉的大国强国。尼方深受启迪，愿以伟大的中国为榜样，携手构建人类命运共同体。

洪都拉斯总统卡斯特罗表示，洪中建交以来，双方合作富有成效，让洪都拉斯走上了正确的发展道路。洪方将在坚持一个中国原则基础上进一步深化对华关系。

圣多美和普林西比总理特罗瓦达表示，中非合作论坛北京峰会精彩绝伦、超出预期，有力促进非中互惠关系。坚信在习近平主席领导下，中国将继续在进步繁荣的道路上阔步向前，为构建和平、公正、平等的世界贡献更大力量。

联合国秘书长古特雷斯向中方致以最热烈的祝贺，表示联合国愿同中国人民共同庆祝这一重要节日，团结合作推进可持续发展目标，为中国人民和世界各国人民建设更加美好的未来。

向习近平总书记、国家主席发来贺电或贺函的还有：约旦国王阿卜杜拉二世，阿曼苏丹海赛姆，毛里塔尼亚总统加兹瓦尼，利比亚总统委员会主席曼菲，埃塞俄比亚总统萨赫勒—沃克，吉布提总统盖莱，喀麦隆总统比亚，厄立特里亚总统伊萨亚斯，刚果（金）总统齐塞克迪，马达加斯加总统拉乔利纳，科特迪瓦总统瓦塔拉，贝宁总统塔隆，圣多美和普林西比总统诺瓦，布基纳法索总统特拉奥雷，乌克兰总统泽连斯基，摩尔多瓦总统桑杜，荷兰国王威廉—亚历山大，冰岛总统托马斯多蒂尔，多米尼加总统阿比纳德尔，特立尼达和多巴哥总统坎加卢，圭亚那总统阿里，巴基斯坦总理夏巴兹，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德，巴林王储兼首相萨勒曼，亚美尼亚总理帕什尼扬，新西兰总理拉克森，牙买加总理霍尔尼斯，孟加拉国临时政府首席顾问尤努斯，哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫，白俄罗斯“白色罗斯”党主席罗曼诺夫，白俄罗斯自由民主党主席盖杜克维奇，佛得角非洲独立党主席塞梅多，世界经济论坛主席施瓦布等。

此外，一些国家领导人分别向国务院总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际、全国政协主席王沪宁、国家副主席韩正等发来贺电贺函。

《 人民日报 》（ 2024年10月04日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)