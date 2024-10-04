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约200家中企亮相迪拜国际环保展

2024年10月04日10:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜10月3日电 （记者管克江）第二十六届迪拜国际水处理、能源及环保展（简称迪拜国际环保展）10月1日至3日在迪拜国际展览中心举行，来自60多个国家和地区的2800多家展商参展。展会集中展示了在水处理和环保领域的最新技术和解决方案。

第二十六届迪拜国际水处理、能源及环保展上，观众在参观绿色城市构想沙盘。人民网记者管克江摄

第二十六届迪拜国际水处理、能源及环保展上，观众在参观绿色城市构想沙盘。人民网记者 管克江摄

一名儿童在模拟操作船舶，捡拾海洋垃圾。人民网记者管克江摄

一名儿童在模拟操作船舶，捡拾海洋垃圾。人民网记者 管克江摄

共有约200家中企参加了此次展览，展出面积超过2000平方米。这些企业来自水处理、环境工程、新能源、节能装备、机电、化工、电器器械、环保材料、阀门等不同行业，包括中国电建、沪航科技、碧诺环保、美富特、纽威等知名企业。

中国馆前人头攒动。人民网记者管克江摄

中国馆前人头攒动。人民网记者 管克江摄

中国馆一角。人民网记者管克江摄

中国馆一角。人民网记者 管克江摄

中国电建中东北非区域总部负责人向观众介绍公司承建的可再生能源项目。人民网记者 管克江摄

中国电建中东北非区域总部负责人向观众介绍公司承建的可再生能源项目。人民网记者 管克江摄

中国馆参展组织方中东国际展览集团负责人王海林表示，中东地区水处理行业发展潜力巨大。迪拜国际环保展是地区规模最大的水处理及环保展会，中企积极参展有助于展示中方最新技术和产品，促进中国与地区国家的绿色经济合作。

中企污水处理设备介绍。人民网记者 管克江摄

中企污水处理设备介绍。人民网记者 管克江摄

中外参展商交流。人民网记者管克江摄

中外参展商交流。人民网记者 管克江摄

展厅一角。人民网记者管克江摄

展厅一角。人民网记者 管克江摄

中外展商交流。人民网记者管克江摄

中外展商交流。人民网记者 管克江摄

中企产品介绍。人民网记者管克江摄

中企产品介绍。人民网记者 管克江摄

中企推出的绿色能源海水淡化系统吸引了参展商关注。人民网记者管克江摄

中企推出的绿色能源海水淡化系统吸引参展商关注。人民网记者 管克江摄

(责编：王禹蘅、杨牧)

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