新华社瓦莱塔10月10日电 通讯｜从花甲老者到7岁女童，他们都在学中文——记马耳他中国文化中心开启新学年中文班

新华社记者陈文仙

“活到老，学到老。”马耳他中国文化中心中文培训班的老学员雷·马格里字正腔圆地用普通话念出了自己手提电脑上贴着的六个字。现年66岁的马格里告诉记者，他特别热爱中国文化，学习中文已有5年，“我会一直坚持把中文学下去”。

10月8日，学生在马耳他瓦莱塔的马耳他中国文化中心上中文课。新华社记者 陈文仙 摄

马耳他中国文化中心8日晚在首都瓦莱塔开启2024学年至2025学年中文培训班。此次培训班共开设初级、初中级、中级、中高级、高级、儿童阅读班共六个班，为不同年龄段和不同中文熟练程度的马耳他民众提供系统、专业的中文教学。课程注重听、说、读、写等技能的均衡培养，由经验丰富的马耳他大学孔子学院中文教师授课。

“我喜欢接触新的文化和语言，在众多语言中我选择了最难学的中文。”中文班的新学员乔纳森·舒埃雷布告诉记者。

作为新学员首次接触中文，舒埃雷布显得非常激动。他对记者表示，他和他的两个孩子都对中国文化感兴趣，当孩子们听说他报名了中文课都很兴奋。“希望以后他们能和我一起学习中文，了解中国文化，一起去中国旅游。”

在马耳他生活的意大利人皮耶罗·迪梅利奥是一名老学员，更是一名“中国迷”，曾多次前往中国，下周他又将开启中国之旅。“我想提高自己的中文水平，让自己的口语、阅读变得更加流利。”他告诉记者，自己的汉语水平考试达到三级，希望通过专业老师的指导，在未来几年达到更高水平。

马耳他中国文化中心在这一学年首次开设了儿童阅读班，为8岁以下儿童量身打造。在课堂上，当老师问从马耳他飞往中国需要多久时，大家纷纷踊跃举手，更有几个孩子分享了自己去中国的旅行经历。

莉娜·昆顿带着7岁的女儿来上课，她表示，自己对中文和中国文化都很着迷，曾在马耳他大学短暂学习了中文，但因为时间问题未能坚持。“我希望孩子能从小学习中文，将来我们去中国旅行时她可以当我的翻译。”

中国书画培训班也在同日开课，主要为马耳他民众介绍中国传统书画的艺术魅力与文化内涵。

马耳他中国文化中心主任袁媛对记者表示，中文班与书画培训班的持续发展，为当地民众了解和体验中国文化艺术提供了重要平台。

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