新华社洛杉矶10月9日电 美国加利福尼亚州公共卫生局9日报告说，该州一名奶牛场工人确认感染H5型禽流感病毒，这名工人曾与感染禽流感的奶牛有过接触。这是该州今年以来报告的第三例人感染禽流感病例。

上周，加州报告了两例奶牛场工人感染H5型禽流感病毒病例。加州公共卫生局表示，这些感染者之间没有已知的联系或接触，这表明禽流感病毒在该州是由动物传播给人而非人传人。加州的这些感染者均与不同农场的动物有过接触，并出现轻微症状，包括眼睛发红或有分泌物，但他们均未住院。

加州是美国最大的牛奶生产州，近期该州报告感染禽流感病毒的奶牛数量明显增多。加州公共卫生局官员接受媒体采访时表示，估计加州接下来还会在与患病奶牛接触的工人中发现更多感染禽流感的病例。

根据美国农业部的最新统计数据，今年以来，美国已有14个州累计报告在近300个奶牛群中检测出禽流感病毒，其中有80多个奶牛群是8月底以来在加州检出的。不过，加州公共卫生局表示，市场上的巴氏杀菌牛奶以及奶制品是安全的，可放心消费。

今年以来，全美已累计报告16人在与奶牛或家禽接触后感染禽流感病毒，此外密苏里州还有1人报告未与动物有直接接触，但其禽流感病毒检测结果为阳性。

美国疾病控制和预防中心表示，在接触被感染动物的人中出现禽流感病例“并不意外”，普通公众面临的该病毒感染风险很低。

(责编：苏缨翔、刘叶婷)