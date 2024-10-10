新华社德黑兰10月9日电（记者沙达提 陈霄）第二届“印象中国——伊朗青少年绘画比赛”颁奖仪式日前在伊朗首都德黑兰举行，本届比赛的主题是中伊两国的家庭传统习俗。

中国驻伊朗大使丛培武出席活动并致辞说，此次活动恰逢伊朗国家儿童周，他向伊朗的青少年朋友、所有参赛选手和活动共同举办方致意。丛培武说，中伊同是世界文明古国，交往源远流长。近年来，两国各领域合作取得积极进展，人文交流更加密切，青少年交往也日趋频繁，为两国民心相通创造了更有利条件。希望未来双方继续举办这样富有意义的赛事，推动两国青少年不断深化交往，让中伊传统友谊薪火相传。

伊朗国家青少年智育中心主席阿拉玛提在发言中说，投资青少年，也正是投资未来。伊中两国拥有非常多的文化共通点，两国都有厚重绵延的历史、丰富的文学作品和哲学流派、美丽繁复的古典建筑和古典音乐，其中最值得称道的是两国的文化交流从未中断，始终被丝绸之路紧密相连。他表示，希望活动可以让孩子们进一步了解伊中历史的厚重与文化多样性。

本届绘画比赛由中国驻伊朗大使馆与伊朗国家青少年智育中心共同举办。

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