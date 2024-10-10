新华社巴黎10月9日电（记者罗毓）2024年“欧莱雅-联合国教科文组织法国女性青年科学人才奖”颁奖典礼9日在巴黎的法国科学院举行，35人获得该奖项，其中包括中国科研人员陈笑闻。

2020年10月，陈笑闻进入法国国家科学研究中心下属的巴黎高等师范学院物理实验室担任博士后研究员，主要研究方向包括生物系统的集群行为等。

陈笑闻接受新华社记者采访时表示，本次获奖让她更有信心，未来的研究将聚焦理解神经网络与社会网络之间的互动。

“我认为物理学是研究事物本质的科学，相信事物的本质可以被研究或者量化，对我来说是一种理性的勇敢。”她说，“即使在研究过程中遭遇困难，但每当认识一个新事物时，我都会觉得物理学很有意思。”

“欧莱雅-联合国教科文组织法国女性青年科学人才奖”于2007年设立，面向在法国从事科研工作、处于博士及博士后研究阶段的青年女性，不限国籍，旨在鼓励青年女性投入科研工作。

据介绍，本次评选由法国科学院负责，共有约800名候选人，最终35人获奖，其中10人非法国国籍。博士和博士后获奖者将分别获得1.5万欧元和2万欧元的奖励。

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