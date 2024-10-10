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莫桑比克举行大选

2024年10月10日08:28 | 来源：新华网
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10月9日，民众在莫桑比克马普托一处投票站排队投票。新华社发（伊泽瑞尔·泽法尼亚斯摄）

新华社坎帕拉10月9日电（记者聂祖国）马普托消息：莫桑比克9日举行总统、国家及省级议会选举，将选出该国1975年独立后的第五位总统，并产生新一届国家议会、省级议会以及省长。

新任总统将从执政党莫桑比克解放阵线党总统候选人丹尼尔·查波、最大反对党莫桑比克全国抵抗运动总统候选人奥苏福·莫马德、反对党莫桑比克民主运动党总统候选人卢特罗·西曼戈，以及议会外党派莫桑比克发展乐观党支持的韦南西奥·蒙德拉内4人中选出。

10月9日，民众在莫桑比克马普托一处投票站排队投票。新华社发（伊泽瑞尔·泽法尼亚斯摄）

莫桑比克总统纽西当天上午在马普托一所中学的投票站投票，并呼吁选民积极参与投票。

数据显示，此次大选注册选民超过1700万人。在为期一天的投票结束后将立即开始计票。选举结果将由莫桑比克全国选举委员会在15天内提交给宪法委员会核准后正式公布。

10月9日，莫桑比克总统纽西在马普托一处投票站投票。新华社发（伊泽瑞尔·泽法尼亚斯摄）

10月9日，莫桑比克总统纽西（左一）在马普托一处投票站投票后与媒体见面。新华社发（伊泽瑞尔·泽法尼亚斯摄）

10月9日，莫桑比克最大反对党莫桑比克全国抵抗运动总统候选人奥苏福·莫马德（前）在马普托一处投票站投票后展示蘸有墨水的手指。新华社发（伊泽瑞尔·泽法尼亚斯摄）

10月9日，莫桑比克反对党莫桑比克民主运动党总统候选人卢特罗·西曼戈在马普托一处投票站投票。新华社发（伊泽瑞尔·泽法尼亚斯摄）

10月9日，莫桑比克议会外党派莫桑比克发展乐观党支持的韦南西奥·蒙德拉内（中）在马普托一处投票站投票。新华社发（伊泽瑞尔·泽法尼亚斯摄）

(责编：苏缨翔、刘叶婷)

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