新华社北京10月9日电（记者冯歆然）外交部发言人毛宁9日表示，解决巴以冲突，需要的不是武器弹药和单边制裁，而是政治意愿和外交努力。国际社会特别是有影响力的大国应切实发挥建设性作用，防止局势进一步动荡。

当日例行记者会上，有记者问：在新一轮巴以冲突爆发一年之际，美国财政部7日以为哈马斯提供资助为由，对第三国的个人和实体实施制裁。9月底，美国再次对以色列提供了87亿美元军事援助。请问发言人对此有何评论？

毛宁说，巴以冲突延宕一年，导致加沙4万多民众丧生，其中多数是妇女和儿童。推动局势降温，停火止暴，保护平民，避免人道主义灾难已成为国际共识。

“解决巴以冲突，需要的不是武器弹药和单边制裁，而是政治意愿和外交努力。”毛宁说，大国应发挥应有作用，坚持客观公正，带头遵守国际法，为尽快平息战火、管控局势、防止危机外溢作出积极努力。

另有记者问：据报道，以色列计划对伊朗展开重大报复行动，目标可能是伊朗境内的石油生产设施、核设施以及其他战略目标。伊方表示将对以方的任何袭击行动作出回应。中方对此有何评论？

毛宁说，中方对中东局势动荡深感忧虑，反对激化矛盾、扩大冲突，呼吁各方从维护地区和平稳定出发，以冷静、理性、负责任态度处理当前局势。“国际社会特别是有影响力的大国应切实发挥建设性作用，防止局势进一步动荡。”

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