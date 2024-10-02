新华社耶路撒冷/德黑兰10月2日电 当地时间1日晚，伊朗向以色列发动大规模弹道导弹袭击。以色列方面说，伊朗袭击失败，并誓言让伊朗“付出代价”。据美国媒体2日报道，以色列将在“数日内”报复性打击伊朗石油设施等战略目标。

伊朗方面说，为报复以色列在伊朗、黎巴嫩和巴勒斯坦的一系列行动，伊朗伊斯兰革命卫队航空部队1日晚向以重要军事和安全目标发射弹道导弹。据伊朗国家电视台报道，伊朗发射的导弹超过200枚。此次袭击中，伊朗首次使用法塔赫高超音速导弹，并称约90%的导弹成功命中目标。

新华社驻中东多国记者当晚看到“火球”划过夜空，警报声响彻以色列大部分地区。以色列方面说，伊朗导弹大部分被拦截，少量导弹击中以中部，还有一些击中以南部，损失“微不足道”，未对以空军战斗力造成破坏。

据伊朗伊斯兰共和国广播电视台2日报道，伊朗武装部队总参谋长巴盖里公开了此次袭击的主要目标，包括以色列3个主要空军基地、以情报和特勤局（摩萨德）以及战略雷达和坦克装配中心、运兵船等。另据伊朗媒体报道，伊朗导弹击中以空军基地，摧毁数十架F-35战机。

另据美国媒体报道，此次袭击中，至少两枚导弹落在摩萨德总部附近，多枚导弹击中以色列内瓦提姆空军基地。

此次袭击后，伊朗总统佩泽希齐扬在社交媒体上警告以色列，“这只是我们力量的一部分，不要与伊朗发生冲突”。以色列总理内塔尼亚胡随后回应称，“伊朗犯了一个大错，将为此付出代价”“谁打我们，我们就要打他”。

美国国家安全委员会一名发言人说，美国总统拜登命令美军帮助以色列抵御来自伊朗的袭击。美国国防部发言人赖德说，在地中海的两艘美国军舰发射十多枚导弹帮助以色列拦截伊朗导弹，但不清楚是否拦截成功。

据美国新闻网站阿克西奥斯2日报道，以色列将在“数日内”对伊朗实施“重大报复”，可能打击“伊朗境内的油田和其他战略要地”。

伊朗民航组织发言人2日宣布，伊朗领空关闭至当地时间3日凌晨5时，目前伊朗所有国内和国际航班均已取消。

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