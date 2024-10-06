新华社华盛顿10月6日电 题：中国理念倡议为百年变局中的动荡世界指明方向——访美国国际问题专家威廉·琼斯

新华社记者邓仙来 胡友松

美国国际问题专家、《全球策略信息》杂志社前驻白宫记者威廉·琼斯日前在华盛顿接受新华社记者专访时说，中华人民共和国成立75年来，从一个积贫积弱的国家变为拉动世界经济增长的重要引擎，经济社会发展取得举世瞩目的伟大成就。近年来，中国提出多项全球性倡议，为处在百年变局中的动荡世界指明了方向。

琼斯表示，75年来，中国共产党带领中国人民克服重重困难，让曾经饱经战火摧残的国家面貌焕然一新，实现了经济发展和社会繁荣。“特别是近几十年来，中国的快速发展在世界历史上前所未见。”

琼斯高度评价中国减贫事业取得的划时代成就及其对世界减贫事业的突出贡献。在他看来，在推进国家现代化建设过程中，中国政府致力于让改革发展成果惠及全体人民，让每一个中国人都能过上体面、有尊严的生活，这一理念在中国脱贫事业中发挥了关键作用。

“这是中国共产党的庄严承诺和历史使命，为其他国家树立了（治国理政）榜样。”他说。

谈及中国提出的共建“一带一路”倡议，琼斯认为，这是在全球基础设施建设领域的一项伟大创举。“要想富，先修路。”他引用这句中国俗语说，中国将成功经验分享给世界，为世界特别是“全球南方”国家指明了一条解决问题、促进发展的路径。

琼斯在谈及不久前召开的中非合作论坛北京峰会时表示，非洲将中国视为最亲密的合作伙伴之一，是因为中国在发展对非关系时从不干涉非洲国家内部事务。他说，中国为非洲国家“修铁路，办学校，派医疗队，建办公楼和体育场，致力于提高非洲人民的生活水平”。

琼斯表示，随着中国经济社会发展与对外交往合作为越来越多的国家带来实实在在的好处，中国在全球事务中的正义主张赢得越来越多国家特别是正崛起为全球重要力量的“全球南方”国家的认同。

琼斯指出，当今世界各类风险挑战突出，地区冲突延宕及外溢效应让西方领导力的可信度下降。中国提出构建人类命运共同体理念及全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，赢得国际社会广泛支持，为人类文明指明了前进方向。

第79届联合国大会召开期间，中国同巴西等“全球南方”国家共同成立乌克兰危机“和平之友”小组。中方还针对乌克兰危机提出了降温局势、劝和促谈和管控外溢的三点主张。

琼斯表示，西方国家在俄乌冲突中持续拱火浇油，而“和平之友”为解决俄乌冲突提供了一条正确路径。如果人们想避免战争和苦难，中国提出的主张就必须成为“我们前进的方向”。

在采访即将结束时，琼斯提到70年前诞生的和平共处五项原则。他说，当前，各国应重温和平共处五项原则的深刻内涵，并将其作为处理国与国关系的基本准则及维护世界和平与繁荣的根本遵循。

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