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维和官兵丨我与国旗同框

2024年09月30日09:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网内罗毕9月29日电 （记者黄炜鑫、通讯员王军杰）南苏丹朱巴消息：国庆节来临之际，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队仍然坚守在海外。在维和任务区，鲜红的五星红旗高高飘扬，旗帜下站立着中国维和军人的一道道身影。他们或是参加联合国仪式活动，或是参加人道主义援助活动，在海外参与各类维和任务中，这面国旗和这群军人一次次出现在国际友人目光里。今天，来一起见证中国维和军人与国旗同框的“高光时刻”。

在海外维和任务区第一次升旗。王军杰摄

在海外维和任务区第一次升旗。王军杰摄

年初，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队刚部署至海外维和任务区不久，在距离祖国万里之遥的非洲土地上，他们第一次组织升旗仪式，维和官兵军容严正、整齐列队，面对冉冉升起的联合国旗帜和五星红旗庄严敬礼。通过举行升旗仪式，有效激发维和官兵饱满的精神状态、昂扬的战斗姿态，为忠实履行使命，维护世界和平，积极贡献中国力量。

参加联合国纪念仪式活动。孙亚斌摄

参加联合国纪念仪式活动。孙亚斌摄

“能在维和任务区擎起国旗，我感到分外荣耀！”中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队战士宋东岳心中异常激动。今年联合国维和人员日，联南苏团邀请当地政府官员、维和警察和各维和出兵国，组织了一场庄重的纪念仪式活动。中国维和工兵派出仪仗方阵参与活动，护旗手宋东岳在非洲维和任务区与国旗留下了难忘的同框。

参加联南苏团长跑活动夺冠。王军杰摄

参加联南苏团长跑活动夺冠。王军杰摄

中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队参加联南苏团组织的“联合国维持和平人员国际日—共建和平”环营区和平长跑活动，中国维和官兵奋勇争先、顽强拼搏，最终取得单人第1名、第3名，以及团体第1名的好成绩。活动结果宣布后，维和官兵与国旗激动合影。

外国友人与中国维和官兵合影留念。王军杰摄

外国友人与中国维和官兵合影留念。王军杰摄

在组织外宾招待会时，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和部队邀请联南苏团西战区官员、联合国警察、各部门主管、各出兵国指挥官等人员来到中国维和部队营区，通过组织形式丰富的中国传统节目、美味的中国佳肴，进一步传播中国文化，招待会结束后，外国友人手持中国国旗与维和官兵合影。

获得联合国核查人员肯定。张洪奥摄

获得联合国核查人员肯定。张洪奥摄

今年以来，联南苏团核查组先后3次分别对我维和工兵分队瓦乌、科瓦乔克、阿维尔3个营区展开装备核查。核查过程中，他们通过听取工作汇报、实地逐项查验、随机抽例演示等方式，重点对车辆装备、武器弹药、医疗设施、营房水电、炊事给养、消防设施等数百项检查内容，进行了全要素、全方位的核查评估。每次进行装备核查，联合国官员都对中国维和官兵的标准作出高度评价。

外国友人主动与五星红旗合影。王军杰摄

外国友人主动与五星红旗合影。王军杰摄

在参加联南苏团组织的活动时，战士王凯元手擎国旗为参赛的中国选手助威，一旁路过的联合国工作人员主动走来，纷纷与中国国旗合影。事后他们介绍说：“中国维和军人的付出让他们感到敬佩，也对中国产生更多的好感，大家都喜欢这面旗帜。”听到外国友人的话，王凯元心里觉得感动，这张他和外国友人与国旗同框的照片，让他十分珍惜。

捐赠物资上印有五星红旗。殷亦豪摄

捐赠物资上印有五星红旗。殷亦豪摄

自进驻维和任务区以来，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队先后多次开展人道主义援助活动，为当地学校捐赠了累积十万余件学习用品、教学教具、文体器材等各类物资。这些印有中国国旗的捐赠物资，不仅改善了当地学校的教学条件，也让他们对中国维和军人更加亲密。

国旗见证奋斗点滴。王军杰摄

国旗见证奋斗点滴。王军杰摄

三级军士长乔利波作为单位的修理骨干，常常加班加点维修装备，在风雨雨来之际，联合国旗帜和中国国旗迎风舒展，乔利波带领技术骨干正在加紧工作进度，他们要赶在暴雨来临前抢修装备。他们每一个奋斗的点滴时刻，都在五星红旗的见证中汇聚成大国军人的责任担当。

歌声献给祖国。邓原淘摄

歌声献给祖国。邓原淘摄

国庆节来临之际，中国第14批赴南苏丹（瓦乌）维和工兵分队官兵聚集在国旗下，通过自奏乐器与合唱相结合的方式，演唱《我和我的祖国》，在距祖国万里之遥的非洲大陆抒发对祖国的浓厚感情。

与外国友人在国旗下合影。秦贵君摄

与外国友人在国旗下合影。秦贵君摄

在南苏丹独立日当天，一场篮球友谊赛在联南苏团科瓦乔克维和营地进行，中国维和官兵与联南苏团官员及当地雇员进一步增深友谊。赛后，部分外国友人主动与中国军人在五星红旗下合影留念。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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