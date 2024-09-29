人民网河内9月29日电 （记者杨晔）9月28日，河内大学孔子学院举行“凝聚青春，中越友谊新活力”为主题的中国文化周系列活动庆典仪式，旨在庆祝全球孔子学院诞生20周年，深化中越青年友谊与合作，共同探索中华文化的博大精深。

中越两国嘉宾和教师代表合影。人民网记者 杨晔摄

河内大学孔子学院中方院长韦爱云在致辞时说，河内大学孔子学院于2014年12月27日揭牌，由越南河内大学与中国广西师范大学共建。作为越南唯一一所孔子学院，学院在过去的10年里不仅在汉语教学、师资培训、教材编写等方面成果丰硕，还成功举办汉语水平考试、国际中文教师证书考试、中越翻译能力等级考试等，致力于国际中文教师奖学金推荐以及中越两国文化交流与推广等工作，为推动越南国际汉语教育的多维发展及中越教育文化的深度交流作出了贡献。感谢各界人士长期以来对河内大学孔子学院发展建设的支持。

中国深圳桃李未来教育集团董事长方锦峰在致辞中说，河内大学孔子学院是连接中越两国文化的纽带，为越南中文学习者提供了重要平台。国际中文教育是一项十分重要的事业，是促进中外文明交流互鉴、增进理解、凝聚共识、合作共赢的桥梁。深圳桃李未来教育集团将继续加强与河内大学孔子学院的合作，共同促进国际中文教育与中越文化合作。

本次中国文化周系列活动内容丰富，气氛热烈，中华美食品鉴、手工刺绣、中越歌曲演唱等文化体验活动吸引了1000余人次踊跃参与。很多参加活动的越南学生表示，文化周系列活动中国味十足，参与趣味性强，通过活动增进了对中华文化的认识了解，对学习汉语的兴趣更加浓厚。

本次活动为两国青年学子增进了解、建立友谊提供了机会，为中越文化民间交流搭建了平台。河内大学孔子学院将继续秉承“增进友谊、促进交流、推动合作”宗旨，为巩固中越传统友谊和促进两国文化交流贡献更多力量。

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