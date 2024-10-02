荷兰前首相马克·吕特10月1日正式就任北大西洋公约组织（北约）秘书长，接替担任此职务已有10年的斯托尔滕贝格。在比利时首都布鲁塞尔北约总部举行的北大西洋理事会特别会议上，吕特和斯托尔滕贝格进行了交接。

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