人民网讯 当地时间9月27日，美国拉斯克基金会在纽约举行颁奖仪式，将2024年拉斯克基础医学研究奖颁发给杰出的华人科学家陈志坚，以表彰他发现能感知自身和外源DNA的cGAS酶。

陈志坚在2024年拉斯克奖颁奖仪式上发表讲话。受访者供图

拉斯克奖旨在表彰对人类疾病的理解、诊断、治疗、治愈和预防方面的重大进展。9月19日，2024年度这一重要奖项公布获奖名单。华人科学家、美国德克萨斯大学西南医学中心教授陈志坚获得拉斯克奖基础医学研究奖。其获奖理由是，发现cGAS酶，解开了DNA如何刺激免疫和炎症反应的谜团。乔尔·哈本纳、罗蒂·比耶尔·克努森、斯韦特兰娜·莫伊索夫因在GLP-1药物的发现与开发中所做出的开创性工作，共同荣获拉斯克奖临床医学研究奖。这项成果为肥胖患者提供了新的治疗方案。

在27日的颁奖仪式上，陈志坚说：“今天，我很荣幸获得阿尔伯特·拉斯克基础医学研究奖，和我一同领奖的还有临床医学奖，GLP-1目前广泛应用于临床，这项研究花费了40年。我的梦想是，有一天我们对cGAS的发现将对临床产生巨大的影响，并且我希望这不用超过40年的时间。”

拉斯克奖是陈志坚获得的最新荣誉之一。9月17日，陈志坚还获得了德国医学领域的重要奖项保罗·埃尔利希和路德维希·达姆施泰特奖。

陈志坚。图片来源：美国德克萨斯大学西南医学中心官网

德克萨斯大学西南医学中心校长丹尼尔·波多尔斯基称赞陈志坚是世界上研究先天免疫的顶尖学者之一。他在写给全校师生的一封信中表示：“这些最新荣誉是为了表彰陈志坚博士的变革性发现及其加速开发新疗法治疗自身免疫性疾病（如狼疮）、开发先进的癌症免疫疗法和开发新疫苗方法的潜力。陈志坚博士的工作体现了我们机构数十年来致力于基础科学发现的卓越性，最终可以带来更好的疾病治疗和预防。”

陈志坚表示，将继续探索免疫系统的复杂机制，以及如何针对cGAS通路治疗人类疾病。

陈志坚籍贯福建安溪，是个从大山里走出来的孩子。1966年，他出生在安溪县长坑乡南斗村。高中毕业于安溪一中。从福建师范大学生物系毕业后，于1986年赴美国留学，并于1991年获纽约州立大学生物化学博士学位。

颁奖仪式上，陈志坚回顾了自己的成长和科研历程。“当我还是一个在中国南方山区长大的孩子时，我经常仰望星空。但我从未想过，我会如此近距离地触达星空。”他说：“父母的支持和教育让我离开了大山，但在达拉斯生活了近三十年后，我现在很怀念那些山脉。”

陈志坚是美国国家科学院院士、美国国家医学院院士，也是霍华德·休斯医学研究所研究员。因其杰出的科学贡献，陈志坚此前获得包括美国国家科学院颁发的2012年度分子生物学奖、美国生物化学和分子生物学学会颁发的2015年默克奖、美国国立卫生研究院基金会颁发的2018年生物医学卢里奖、2019年生命科学突破奖、2020年肿瘤免疫学界的威廉·科利奖、2023年哥伦比亚大学颁发的霍维茨奖等在内的诸多重要科学奖项。

(责编：曹欣悦、杨牧)