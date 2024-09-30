人民网“行进中国”投资中国调研采访团

近期，全球知名跨国企业持续加码，布局中国市场。诺和诺德投资40亿元人民币在天津启动无菌制剂扩建项目；德国大众宣布投资25亿欧元扩建合肥生产及创新中心；梅赛德斯奔驰宣布计划与合作伙伴共同在华投资超140亿元人民币；拜尔集团宣布投资6亿元人民币在江苏省启东市建设全新供应中心……

投资中国热度持续攀升。根据商务部数据，1月至8月，中国新设立外商投资企业36968家，同比增长11.5%。中国仍然是吸引全球资本的“强磁场”。下一个“中国”，还是中国，是全球投资者的普遍共识。

革新，营商环境优无止境

营商环境是企业生存发展的土壤，是助力企业生根发芽、茁壮生长的必要因素。长期以来，我国通过简化审批流程、优化服务质量、加强法治保障等一系列措施，持续优化营商环境，为更多外资外企来华发展创造了良好条件。

俯瞰中新苏滁高新区。中新苏滁高新区供图

中新苏滁高新区由苏州工业园区开发主体中新集团与滁州市人民政府合建，已汇聚13个国家和地区的外资项目。在这里，从员工通勤到政策申报，再到融资上市，外企等各类经营主体的各种需求，都有专班专人保障。

“除了‘专人专办’，还有‘特事特办’。”中新苏滁高新区投促局局长高鹏说，为方便企业落户、经营，滁州市专为园区设立“二号章”，开放建设、环保、规划、国土等多项审批权限。

道益精密科技是落户该园区的首家新加坡企业。外籍高管陈诗章说，营商环境是园区最大吸引力，落户9年来，园区办事越来越有“国际范”，营商环境越来越好。

中国—东盟特色商品汇聚中心一角。人民网记者 严立政摄

在广西，越来越多的企业在此与东盟市场开启“双向奔赴”。

中国—东盟特色商品汇聚中心由中新南宁国际物流园与中国—东盟博览会秘书处联合打造，汇聚了一批希望开拓中国市场的东盟企业。广西泰晶嘻泰中贸易有限公司就是其中一员。

外企初来乍到，人生地不熟，如何探路？方法是政府搭台，企业唱戏。

在一次次高规格、高频次的曝光后，不到3年，泰晶嘻销售额逐年增长。“广西着力营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，让我们更加坚定了投资广西的决心。”泰晶嘻贸易公司泰国市场总经理陈美妮说。

通过持续优化营商环境，重庆吸引一大批跨国公司扎根发展、共享机遇。“扎根重庆、投资重庆、回馈重庆”，成为许多外企的共同心声。

“政府为外资企业提供了一系列便利的服务和政策，其中包括税收优惠、政策解读、电力供应保障以及创新支持等。”康宁显示科技中国总裁兼总经理曾崇凯表示，这帮助康宁在重庆的投资规模不断扩大，产业链不断完善。如今，康宁在重庆的投资已经超过15亿美元。

“营商环境只有更好，没有最好。”

党的二十届三中全会指出，要“深化外商投资和对外投资管理体制改革。营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，依法保护外商投资权益”。

持续优化营商环境，以更大力度利企便民促发展，中国步履不停。

开放，中国机遇世界共享

40多年前，中国向世界打开大门，一段波澜壮阔的对外开放进程起航。

1995年，诺和诺德落户天津，之后持续投资中国成为在全球发展的重要战略布局。

“天津市各级政府对诺和诺德发展的支持是多方面的。”诺和诺德全球企业副总裁兼天津生产厂总裁安诺生说，“天津是一座具有投资吸引力的城市，港口和机场都很便利，最重要的是，这里有很好的人才优势。”

PPG全球涂料创新研究院（无人机照片）。人民网 杨僧宇摄

与诺和诺德的发展历程类似，美国涂料巨头PPG深耕天津经济技术开发区30年。期间，公司不断扩大对华投资规模，将PPG天津工厂打造成其在全球范围内最大的涂料生产基地。

PPG亚太区总经理延彩明说，PPG持续投资中国、扎根天津，源自公司在华获得的长足发展，源自对中国市场的坚定信心。

信心源自高水平的对外开放。今年5月，天津自贸试验区管委会、天津市商务局联合公布《中国（天津）自由贸易试验区数据出境管理清单（负面清单）（2024年版）》，这是国内首份自贸试验区数据出境管理负面清单。

瑞士百超集团旗下的百超（天津）激光技术有限公司是首批受益企业之一。该公司相关负责人赵乐说，公司省去了几百万建数据中心的成本，也增加了瑞士管理层在华投资的信心。

新时代以来，一系列扩大高水平对外开放的重要举措——推进高质量共建“一带一路”，先后设立22个自贸试验区、建设海南自由贸易港，多次削减外资准入负面清单，搭建进博会、服贸会、消博会等国际经贸合作平台，推动制造业领域外资准入限制措施实现“清零”——让中国对外开放的大门越开越大，也让开放成为中国式现代化的鲜明标识。

采访中，不少外资企业负责人说，中国对外开放的大门越开越大，与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来。

(责编：刘叶婷、杨牧)