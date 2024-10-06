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中海文库成果图书宣发活动在沙特举行

2024年10月06日09:40 | 来源：新华网
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　　新华社利雅得10月5日电（记者王海洲）由中国与海湾阿拉伯国家合作委员会国家共建的“中海人文交流和互鉴双语文库”（中海文库）成果图书系列宣发活动4日在2024年利雅得国际书展期间启幕。《诗经》《丝路文明十五讲》《现当代阿拉伯文化中的中国形象》等多部中海文库的中阿双语图书受到各界读者喜爱。

　　在当天于沙特阿拉伯首都利雅得举办的新书分享会上，相关图书译者北京外国语大学阿拉伯学院副教授尤梅和埃及翻译家、中华图书特殊贡献奖获得者雅拉·艾尔密苏里在现场与读者对话交流；同日下午，组织方还通过专题讲座、诗歌朗诵和茶艺表演等方式举办茶文化展及体验活动，让参展观众感受中国传统文化魅力。

　　据介绍，本次宣发活动为期两天，其间还将举办中海文库读者见面会，组织译者与读者进行深入互动交流，共同探讨《这边风景》《丝绸之路与文明交往》等图书蕴藏的文化内涵。

　　该活动由中外语言合作交流中心、北京外国语大学、北京师范大学出版集团、智慧宫国际文化传播集团联合沙特卡利玛出版集团、沙特出版协会共同举办。

　　中海文库于2023年4月正式启动，首批立项出版13本著作。

　　2024年利雅得国际书展于9月26日至10月5日举办，该书展是阿拉伯国家最重要的国际书展之一。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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