这是9月28日在黎巴嫩东南部城镇希亚姆拍摄的以色列空袭现场。新华社发（塔希尔·阿布·哈姆丹摄）

9月28日，以色列继续对黎巴嫩南部、东部和贝鲁特南郊多地实施空袭。以色列军方和黎巴嫩真主党28日先后说，真主党总书记纳斯鲁拉在以军猛烈空袭中死亡。这是近几十年以来真主党遭受的最沉重打击，将对中东地区局势产生深远影响。