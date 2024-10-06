新华社布鲁塞尔10月5日电 综述｜“这意味着全球合作再次出现倒退”——欧盟对华电动汽车加征关税引发多方反对

新华社记者陈文仙 李函林 康逸

“贸易冲突只会带来失败者！”德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒4日告诉新华社记者，欧盟对华电动汽车加征关税将对欧洲汽车工业产生不利影响，甚至导致欧洲制造商从中国进口产品到欧洲的税率高于其他国家输欧产品，非常不合理。

欧盟委员会4日宣布，对自中国进口电动汽车加征关税的提议已获成员国必要支持。该决定一经公布，便遭到欧洲多方反对。

这是10月4日在比利时布鲁塞尔拍摄的欧盟委员会大楼。新华社记者赵丁喆摄

穆勒强调，欧洲的繁荣得益于全球贸易，而欧盟当下的举动背道而驰，意味着全球合作再次出现倒退。她呼吁各方通过对话与合作，努力化解分歧，避免局势升级，防止潜在贸易冲突。

“自己伤害自己”“有百害而无一利”“只会带来输家”……在欧盟成员国投票前后，欧洲各界人士明确发出反对声音。投票结果显示，支持对华电动汽车加征关税的欧盟成员数量远低于投反对票和弃权票的欧盟成员数量。由此可见，欧盟委员会发起的反补贴调查并非得到广泛支持，只是基于欧盟议事规则，没有被推翻。

据悉，西班牙在这次投票中投了弃权票。西班牙经济、贸易和商业部长卡洛斯·奎尔波表示，欧盟必须与中国继续谈判，找到解决方案，“我们要与主要战略合作伙伴之一中国建立积极的、建设性的关系”。

这是9月19日在比利时布鲁塞尔欧盟总部拍摄的中欧双方工作团队就欧盟对华电动汽车反补贴案的磋商现场。新华社记者孟鼎博摄

欧洲主要汽车制造商大众、宝马、梅赛德斯-奔驰等均强调，对华电动汽车加征关税是“错误做法”，是对欧洲汽车工业的“致命信号”。德国最大工会组织金属工业工会和主要汽车制造商企业工会在一份声明中说，加征关税不会提高欧洲汽车工业竞争力，希望通过谈判创造公平竞争环境。

保加利亚汽车经销商安东·东切夫说，加征关税的受害者将是欧盟消费者，历史已证明这种做法不会带来积极影响。波兰自由撰稿人、中国电动汽车话题博主亚当·博鲁塞维奇表示，增设贸易壁垒阻挡竞争无法提升欧洲车企竞争力，它们的真正出路是和中国车企合作，推动中欧汽车产业互助互利、相互成就。

也有不少业内人士担心，欧盟的举措会大大影响各国应对气候变化的努力。克罗地亚电动汽车驾驶员协会主席赫尔沃耶·普尔皮奇表示，加征关税不但不利于中欧贸易，也不利于欧洲电动汽车产业的良性竞争和绿色转型。马耳他哈桑-扎米特汽车公司首席执行官斯特凡·德古阿拉认为，加征关税会增加欧洲消费者负担，减缓电动汽车普及速度，阻碍欧盟向绿色技术持续转型的步伐，并可能导致部分欧盟国家无法实现电气化目标。

中国商务部发言人4日表示，中国电动汽车坚持市场主导、立足充分竞争，通过不断自主创新，增加了世界绿色公共产品的优质供给，为全球应对气变做出了重要贡献。欧方的保护主义做法严重违反世贸组织规则，干扰了正常的国际贸易秩序，不仅阻碍中欧贸易投资合作，延缓欧盟自身绿色转型进程，还将影响全球应对气变的共同努力。

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