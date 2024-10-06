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海外看中国｜“每次到中国都有新惊喜、新收获”——访马来西亚国家新闻社主席黄振威

2024年10月06日09:32 | 来源：新华网
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　　新华社吉隆坡10月5日电　题：“每次到中国都有新惊喜、新收获”——访马来西亚国家新闻社主席黄振威

　　新华社记者毛鹏飞　程一恒

　　马来西亚国家新闻社（以下简称“马新社”）主席黄振威日前在吉隆坡接受新华社记者专访时表示，中国的发展日新月异，他每次到中国都有新惊喜、新收获，祝愿中国在未来取得更多成功，更加繁荣。

9月13日，在马来西亚吉隆坡，马来西亚国家新闻社主席黄振威接受新华社记者专访。新华社记者 程一恒 摄

9月13日，在马来西亚吉隆坡，马来西亚国家新闻社主席黄振威接受新华社记者专访。新华社记者 程一恒 摄

　　黄振威是马新社历史上首位华裔主席。1994年夏，他曾随时任马来西亚副总理安瓦尔访问中国。近年来，黄振威又多次访华，见证了中国的快速发展以及马中两国各领域合作的不断深化。

　　“对马来西亚和中国来说，今年是具有特殊意义的一年——两国迎来建交50周年。今年我访问中国的次数比以往任何时候都多，几乎一两个月就去一次，既有公务出行，也有私人旅行。”黄振威说，中国为马来西亚提供免签入境便利，去中国更便捷了，这是他今年访问中国次数增加的重要原因。

　　“下飞机通关时，我不会说中文，也不需要说中文，只要把护照放在机器上，机器就能辨识我来自马来西亚，然后会用马来语发出语音提示：欢迎来到中国……”在中国机场通关入境的这些细节，让黄振威“感到自己非常受欢迎”。

　　“这会让你不禁感叹，哇，如果我们马来西亚也能有这样的系统就好了。”黄振威说。

　　黄振威说，他走访过80多个国家，在基础设施方面让他印象最深刻的就是中国的铁路网。“中国是高铁覆盖最广泛的国家。”他说，他在中国多次乘坐高铁，体验非常出色。

　　“谈到飞行汽车，很多人可能认为它不会成为现实。但在中国，我看到了它的原型。”黄振威说，中国在交通科技创新领域的快速发展让人惊叹，希望马来西亚与中国在相关领域展开更多合作。“在技术上，我们有很多可以向中方学习的地方。”

　　黄振威认为，中国取得了许多成就，这是值得中国骄傲的事情。在马中建交50周年之际，期待两国在科技、经贸等领域进一步拓展合作，增进双方传统友谊。他说，马来西亚地理位置优越，投资环境和产业基础较好，欢迎更多中国企业前来投资。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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