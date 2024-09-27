人民网伦敦9月26日电 （记者许立群、邢雪）9月25日，中国驻英国使馆隆重举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。中国驻英国大使郑泽光发表讲话，英外交发展部政务次官韦斯特代表英国政府致辞。英各界人士、各国驻英使节及在英华侨华人、中资机构人员、留学生代表等500多人出席活动。

郑泽光在致辞中指出，新中国成立75年来，中国共产党团结带领全国各族人民创造了彪炳史册的伟大成就。特别是进入新时代以来，中国党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。中国综合国力实现了历史性跃升。中国以自身发展为全球经济提供强劲动力，为世界和平稳定注入正能量。中国人民正豪情满怀，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。党的二十届三中全会部署的重要改革举措将进一步激发社会活力和发展动力，加快推动高质量发展，为各国对华合作带来新机遇。中英双方应共同努力，落实好两国领导人重要共识，坚持相互尊重原则、加强接触对话、扩大交流合作，构建稳定互惠的双边关系，为促进世界和地区和平稳定作出贡献。

招待会现场氛围热烈友好，来宾们纷纷高度评价新中国成立75年来取得的辉煌成就，认为中英合作拥有巨大潜力和光明前景，表示愿继续为推动中英交流合作、增进两国人民友谊贡献力量。

招待会上播放了反映中国经济社会发展成就的视频短片，来自中英两国的艺术家以及驻英国使馆合唱团和建设银行伦敦分行合唱团联袂表演了精彩文艺节目，赢得阵阵掌声与喝彩。