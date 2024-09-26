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“中西科技合作主题日”活动在西班牙成功举办

2024年09月26日10:33 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻西班牙大使姚敬（左一）致辞。人民网记者 许海林摄
中国驻西班牙大使姚敬（左一）致辞。人民网记者 许海林摄
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人民网萨拉戈萨9月25日电 （记者许海林）当地时间9月25日，中国驻西班牙使馆会同西班牙知名高等学府萨拉戈萨大学共同成功举办“中西科技合作主题日”活动。中国驻西班牙大使姚敬、西班牙科学创新与大学部国务秘书胡安·西古多萨、萨拉戈萨大学校长何塞·马约拉尔以及西班牙阿拉贡自治区、萨拉戈萨市政府领导等出席活动并现场致辞，中国科技部副部长陈家昌为活动视频致辞。

姚敬在致辞中表示，两国独特的优势使得合作关系可以产生变革性的成果。在科学进步和技术发展对于推动经济增长和应对全球挑战至关重要的时代，中西之间的科技合作从未像今天这样具有现实意义。

此次主题日活动以“面向未来的中西科技合作”为主题，设人工智能、生物科技、先进材料、可再生能源四个分论坛。来自中西两国共40多家高校、研究所、企业200余位嘉宾与会。两国科技界、产业界专家学者、企业家等就深化两国科技合作、产业创新等议题深入交换意见。活动期间，中西科研机构和科技企业签署10项合作协议。

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