以色列对加沙地带采取的军事行动已持续近一年，在该地区造成超过4.1万巴勒斯坦人死亡，加沙地带230万人口大多流离失所。眼下，上百万难民在加沙地带南部以方划设的所谓人道主义“安全区”躲避战火。那里仅占加沙地带总面积的15%，食物和医疗资源匮乏，不时遭到以军轰炸。

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