8月26日，在巴拿马西部城市博克特的拉马斯图斯庄园，工作人员展示瑰夏咖啡豆。

博克特位于巴拿马西部省份奇里基的北部，处在巴拿马中央山脉的群山之中。这里因土壤肥沃、气候适宜，是巴拿马著名的瑰夏咖啡产地。

新华社记者 李木子 摄

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