9月16日，在斯里兰卡首都科伦坡，演员在“天涯共此时-中秋诗会”活动上表演。新华社记者 伍岳 摄

连日来，寓意着团圆、幸福、安康的中秋活动在世界多国举办，成为各国民众了解中国传统文化、推动文明交流互鉴的重要窗口。