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中老铁路进出口货物突破1000万吨

2024年09月17日15:15 | 来源：新华社
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昆明海关9月17日发布数据显示，自2021年12月3日中老铁路通车运营以来，截至2024年9月16日，已累计监管验放经中老铁路进出口货物1000.2万吨，货值407.7亿元。中国制造的机电产品、农产品以及老挝、泰国的天然橡胶、热带水果等通过中老铁路“双向奔赴”，有力促进了沿线经贸往来。

中老铁路通车以来，承运商品结构不断优化，进出口商品品类从最初的500多种拓展到现在的3000余种。今年前8个月，中老铁路进出口货运量达358.4万吨，同比增加22.8%；进出口货值123.8亿元，同比增长56%。其中，对老挝、泰国进出口分别为83.7亿、39.8亿元，同比分别增长57.5%、79.4%。

目前，“中老铁路+中欧班列”等国际联运模式运行良好。今年前8个月，共有价值3062.7万元的货物搭载“中老铁路+中欧班列”货运班列过境。

“中老铁路国际货物列车日均开行列数由初期的2列发展到现在的17列，跨境货物运输已覆盖老挝、泰国、越南等12个‘一带一路’共建国家和国内31个省份的主要城市。中老铁路国际货物列车累计运输货物量突破1000万吨，彰显了中国与老挝及东南亚国家间经贸合作的深厚潜力与广阔前景。”中国铁路昆明局集团有限公司昆明物流中心副主任李红星说。（记者丁怡全）

(责编：王静、白宇)

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