新华社北京9月17日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，寓意着团圆、幸福、安康的中秋活动在世界多国举办，成为各国民众了解中国传统文化、推动文明交流互鉴的重要窗口。

中国驻美国大使馆举办“回家·团圆”2024年两岸侨胞中秋歌会。活动现场温馨感人，女声独唱《乡愁》、古筝独奏《但愿人长久》等节目唤起观众浓浓的思乡情，来宾共唱《我的中国心》掀起整场歌会的高潮。侨胞们表示，每逢佳节倍思亲，大家期盼小家团圆，也祝愿国家早日统一，愿为促进两岸交流、中美关系稳定发展作出贡献。

巴西圣保罗侨界在华商密集的“3月25日大街”举办为期两天的“欢聚中秋”大型嘉年华活动，舞龙舞狮、武术、车鼓队和歌舞等精彩上演，浙江婺剧团的演出成为一大亮点。14日晚，圣保罗15所功夫学校联袂打造的105.91米舞龙正式亮相，创下“巴西最长龙”纪录。嘉年华共吸引近30万民众，巴方来宾认为，此次活动让更多民众感受中华文化，增进对中国人民的了解，进一步加深双方友谊。

在英国伦敦中国城，中秋庆典吸引大量华侨华人、伦敦市民和各国游客观看。从充满传统韵味的京剧、武术、舞狮，到《琵琶语》《洛水佼人》等融合古典或民族艺术的节目，再到富有当代流行元素的舞蹈、乐队、合唱表演……不同文化背景、不同肤色的演员们献上异彩纷呈的文化盛宴，观众欢呼阵阵、掌声雷动。

在博茨瓦纳首都哈博罗内，2024博茨瓦纳华人中秋庙会现场人头攒动，气氛热烈。舞狮表演拉开庙会序幕，中博儿童共同表演舞蹈与合唱，中国鼓表演《精忠报国》将活动推向高潮。现场设置了中国手工艺品摊位和美食摊位，博茨瓦纳大学孔子学院开展了书法展示、中文教学等互动活动。不少当地民众说，这是他们第一次如此近距离感受中国文化的魅力，希望以后举办更多这样的活动。

“天涯共此时”中秋系列活动在摩洛哥首都拉巴特举行。来自四川的演员表演了民乐《花好月圆》《但愿人长久》《百鸟朝凤》及川剧变脸、杂技等节目，浓郁的中国风情让观众掌声不断。观众拉希德·亚扎米说，“摩中两国人民都很喜欢月亮代表的浪漫，今天的表演让我十分惊喜”。

中国河南国际纳米比亚公司（河南国际）和中国援纳医疗队来到位于纳米比亚首都温得和克的SOS儿童村，与这里的50多名孤儿一起做月饼、话中秋。儿童村负责人卡丽娜·希潘加说：“今天是我和小朋友们第一次与中国朋友过中国传统节日，孩子们会记住每一位来自中国的叔叔和阿姨。”

新加坡中国文化中心举办“天涯共此时——中秋诗词游园会”，吸引当地文化艺术界知名人士、学校师生及华侨华人等200余人参与。新加坡学生用童声诠释了李白、苏轼等中国古代文人雅士的佳作，来自中国专业演员的精彩朗诵将古诗词的魅力展现得淋漓尽致，现场充满浓厚的中秋文化氛围。

庆祝中华人民共和国成立75周年招待会暨“花好月圆”中越跨国中秋晚会在越南胡志明市举办。中越两国艺术家和表演团体同台献艺，共唱中越友谊之歌，共跳花好月圆之舞。

以诗为媒，共话中秋。在白俄罗斯明斯克中国文化中心，150余名白俄罗斯中国文化爱好者齐聚一堂，用中文和白俄罗斯语吟诵以月亮为主题的诗歌；在罗马尼亚首都布加勒斯特的中国文化中心，来自布加勒斯特大学和特兰西瓦尼亚大学孔子学院的学生带来《望月怀远》《静夜思》等诗词朗诵，当地知名诗人朗诵了与月亮有关的罗马尼亚名篇和原创诗作；在马耳他的中国文化中心，马耳他汉学家萨尔瓦托雷·朱弗雷用中文朗诵《春江花月夜》节选，中马青少年通过钢琴演奏、朗诵等方式共同演绎了苏轼名篇《水调歌头·明月几时有》；在老挝国立大学举行的活动上，中文系学生带来《再别康桥》《乡愁》等诗歌朗诵，还献上舞蹈《琵琶行》和歌曲《我和我的祖国》；“但愿人长久，千里共婵娟。”在毛里求斯甘地学院剧场举行的儿童诗会上，中国和毛里求斯两国儿童身着汉服，声情并茂地吟诵诗词，将现场观众带入浓浓的中秋氛围中。

此外，形式多样的庆中秋活动在多国举行。“中国风，尼泊尔情”主题专场文艺演出在尼泊尔首都加德满都举办，来自东华理工大学和青海民族大学的演出团队表演了舞蹈、男女声独唱、小舞剧、合唱等节目；在新西兰南岛最大城市克赖斯特彻奇，来自湖北艺术团的演员在中秋诗韵晚会上带来独具荆楚文化特色的歌舞、器乐合奏等表演，让当地观众印象深刻；“天涯共此时——中秋诗会”在缅甸仰光举行，缅甸高校学生及中资企业缅籍员工等近150人共赏诗句朗诵、京剧等表演，参加月饼制作、书法展示等体验活动；在斯里兰卡首都科伦坡，来自孔子课堂的学生们在中秋诗会上朗诵诗词，中方演员带来斯里兰卡歌曲《罐舞》和广西非遗特色乐器等演奏的《山歌好比春江水》等节目，展现了中斯文明的交流互鉴。

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