人民网班珠尔9月14日电（记者黄培昭）西非国家冈比亚以“微笑海岸”的美誉而闻名。如今，这个“微笑海岸”又拥有了一颗璀璨夺目的明珠，这便是由中国政府援建、江苏省建筑工程集团有限公司承建的冈比亚国际会议中心。

由冈比亚首都班珠尔驱车西南行，大约18公里处，来到一个名叫比几娄的国家公园，公园里芳草遍地，绿树葱茏。在与比几娄国家公园近在咫尺的地方，紧挨着一颗庞大而茁壮的猴面包树， 就是新落成不久的冈比亚会际会议中心。

这是中冈复交以来，两国首个重大基础设施合作项目，也是迄今为止，冈比亚境内规模最大、技术最先进、设施最齐全的会议中心，定位为国际化旅游会议建筑，主要承办各类国际会议，具有重大的政治意义、社会意义。会议中心成了冈比亚新的地标景观和旅游“打卡地”，深受当地人民和外国游客青睐。

冈比亚总统巴罗强调说，国际会议中心“极大助力冈比亚当地经济社会的发展，并使冈中两国关系以及人民友谊更加牢靠。事实上，国际会议中心已成为21世纪冈国友好合作的又一座丰碑。”

巴罗还率领冈比亚政府各部长和一众高级官员，出席了在2020年初举行的项目移交仪式。在仪式上，巴罗再一次对中企承建的国际会议中心赞赏有加。他说：“许多人会惊叹于它（会议中心）独特的吸引力设计和如此优雅的建筑技术。我们深切感谢中华人民共和国对冈比亚的支持。”

人民网记者走进会议中心，感到十分亲切和熟悉，原来，这里的一切都是中国特色的：中国设计、中国技术、中国标准、中国质量、中国气派、中国风格。主会议场、主题会议室、新闻发布中心、双边会议室、办公区和宴会厅......一切都是那样高端大气、质量上乘，处处窗明几净、纤尘不染。如果不是迎面而来的外国友人，记者仿佛置身中国境内某个一流会议中心。

施工单位江苏省建筑工程集团有限公司援冈比亚国际会议中心技术支持组组长张庆在接受记者采访时介绍说，会议中心的主要功能空间有：1个1000人主会议厅及休息室、4个200人主题会议室、14个双边会议室、宴会厅、VIP宴会厅、4个新闻发布厅，配套办公室、入口大厅、环廊和设备机房等。此外，还有附属建筑，包括两个门房和设备用房，设备用房内部为高压配电、低压配电、柴油发电机房、生活水箱间，地下为消防水泵房和消防水池等。

“项目从设计到采购、施工全部采用的中国标准，通过此项目的实施，让更多的人接触到了中国高水平的设计能力，高质量的产品，及高速度的建筑水平，让冈比亚人民对中国有了更多的了解及更高的评价。”张庆介绍说。

自2021年疫情后，冈比亚会议中心正式启用，自启用后，每年约计举行大小会议500次，最多单天接待人次1500人。冈比亚国际会议中心的使用情况多元化，涵盖多个领域。首先，它成为举办国际会议和峰会的首选之地，吸引国际组织、政府、企业和学术机构在此召开涉及政治、经济、文化等领域的会议，如2024年伊斯兰合作组织峰会。其次，会议中心用于商务活动和展览，促进国际贸易合作。此外，中心还承办文化艺术活动，丰富了当地居民的文化生活，并支持教育培训，促进知识传播和人才培养。冈比亚政府也利用该中心举办重要的政府会议和活动。

冈比亚国际会议中心的建成为当地带来了多重效益，不仅吸引了国际组织和企业前来举办活动，开拓了国际视野和机会，还推动了旅游业的发展，提升了当地居民的就业和收入水平。国际会议中心提高了冈比亚的国际形象，促进了政治、经济和文化领域的发展。同时，它也成为国际合作和知识交流的平台，进一步改善了居民的生活品质。

中国驻冈比亚大使刘晋在接受人民网记者采访时说：“国际会议中心项目由江苏省建筑工程集团有限公司承建，经过千余场会议活动的检验，软硬件达到了举办大型国际会议的高标准，同时助推冈会展经济发展，带动旅游、贸易和投资，为冈经济社会发展增添了动力。作为地标性建筑，国际会议中心造型优雅灵动，宛如‘微笑海岸’飞溅起的一朵浪花，成为民众和游客打卡胜地。2024年5月，冈成功主办第15届伊斯兰合作组织首脑会议，国际会议中心作为首脑会议主会场发挥重要作用。巴罗总统在开幕式讲话中强调，国际会议中心象征着中冈团结，是两国持久伙伴关系的见证，它促进了冈经济增长，帮助冈通过举办盛会提升了国际地位，对冈比亚的好处怎么强调都不为过。”