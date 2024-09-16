9月12日，工作人员在服贸会法国国家馆展示香槟酒。新华社记者 戚晓毅 摄

9月12日至16日，2024年中国国际服务贸易交易会在北京举行。作为本次服贸会主宾国，法国在国家会议中心展区设立了法国国家馆，携手约10家法国知名企业现场参展。法国佳醍亚香槟是一家拥有400年历史的香槟品牌，今年首次参加服贸会。为此，佳醍亚特地在此次服贸会上推出与中国酒企联名的中法建交60周年礼盒，希望通过服贸会这样一个全球级别的服务贸易交流平台，更好地了解市场情况和行业动态，也向中国消费者宣传法国的香槟文化。

同一时间，在法国香槟区兰斯山脚的希尼莱罗斯小镇，成熟的葡萄正在等待采摘。这里有佳醍亚家族世代经营的葡萄庄园。目前正是葡萄的采摘季，成熟的葡萄要在三周内手工采摘完成，开始压榨、发酵、调配和陈酿。在经过数年不等的窖藏陈酿时间后，这些优质香槟被运送到德国杜伊斯堡车站，搭乘中欧班列长安号，历经10天到两周的时间，来到万里以外的中国古都西安，登上中国消费者的餐桌，更成为2024服贸会的“座上宾”。

如今，佳醍亚香槟已在中国市场耕耘了三年，销售额逐年上涨，而中国市场的巨大潜力和中法日益紧密的合作伙伴关系更使品牌对前景充满信心。

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