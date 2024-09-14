人民网开罗9月13日电 （记者黄培昭）9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会在中国举行。峰会通过的《关于共筑新时代全天候中非命运共同体的北京宣言》指出：“我们赞赏中非学者共同发表‘中非达累斯萨拉姆共识’，围绕如何应对当前全球性挑战提出建设性思想，充分凝聚中非理念观念共识。”

“中非达累斯萨拉姆共识”系中非合作论坛配套活动——中非智库论坛第十三届会议形成的重大会议成果。非洲媒体指出，这是第一个由“全球南方”国家自主形成的国际共识，反映了“全球南方”国家在发展道路上的共同愿望和日益增强的自觉性。

3月8日，中非智库论坛第十三届会议在坦桑尼亚达累斯萨拉姆举行，来自中国和非洲共50个国家的政府官员、智库学者等300余人共议中非全方位合作，并发表了“中非达累斯萨拉姆共识”，针对当前全球面临的重大问题和挑战提出解决思路和方案，呼吁国际社会本着相互尊重、团结合作、开放共赢、共同繁荣原则，深化发展合作，推动各国携手走向现代化，共筑人类命运共同体。

8月27日，中国国家主席习近平复信非洲50国学者，鼓励他们在“中非达累斯萨拉姆共识”基础上，加大对“全球南方”国家发展道路、中非和南南合作的研究探索，继续为构建高水平中非命运共同体、维护“全球南方”共同利益提供重要智力支持。

埃及资深外交官、埃及外交委员会委员马吉德·里福阿特是“中非达累斯萨拉姆共识”的联合发起人和签署者之一。

9月9日，马吉德在开罗接受人民网记者专访时说：“收到习近平主席的复信，大家都感到十分荣幸和振奋。这封信不仅是对非洲学者和外交官努力的高度肯定，更充分体现了中国领导人对中非关系的高度重视。”

马吉德指出，习近平主席在信中重申了中非命运共同体的重要性，尤其是在当前复杂多变的国际形势下，这一承诺尤为珍贵。中国和非洲一直是风雨同舟的伙伴，这封信无疑为双方关系的发展指明了更加明确的方向，传递出中国将继续推动和平发展、深化改革开放的坚定决心，并将这份决心扩展至“全球南方”的共同振兴。

“我深感非中合作前景广阔，充满了新的机遇和可能，刚刚结束的2024年中非合作论坛北京峰会所取得的丰硕成果就是一个明证。作为一名非洲外交官，我对未来更加充满信心。我们将继续努力，推动非中在各个领域的深度合作，共同谱写更加辉煌的新篇章。”马吉德说。

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