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2024年意大利都灵车展开幕 多家中国车企参展

2024年09月14日08:57 | 来源：新华网
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　　新华社意大利都灵9月13日电（记者张馨文 韩啸）2024年都灵车展13日在意大利北部城市都灵开幕。东风、岚图、比亚迪、奇瑞等多家中国汽车企业的多款针对欧洲和意大利市场的新车亮相。

　　本届车展主席安德烈亚·莱维在现场接受记者采访时说，非常高兴看到中国车企参加本届车展，中国汽车不仅拥有先进技术，也拥有卓越的质量，这都是意大利消费者看重的品质。“我们希望今后邀请更多中国品牌来参展。”

　　本届车展设在都灵市中心多个商业街和广场上。记者在现场看到，中国车企在电动车技术、车型设计、自动驾驶等方面赢得观众好评。其中，奇瑞针对意大利市场推出两款最新车型，东风和岚图品牌最新车型首次亮相海外市场，吸引了不少观众体验。比亚迪参展的仰望汽车因其吸睛的跑车设计，引来大量观众围观拍照。

　　车展同时发布的《中国车企进入意大利与欧洲的商业战略研究》报告认为，欧盟正处于绿色转型关键阶段，中国在电动汽车领域具备强大战略优势，并在电池领域处于领先地位。

　　据悉，都灵1900年举办第一届车展。本届车展为期3天，超过40家参展商参加，面向公众免费开放。车展组织方预计将吸引超过50万观众。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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