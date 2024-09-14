新华社马德里9月13日电（记者胡加齐 谢宇智）西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯13日在马德里表示，欧盟、阿拉伯和伊斯兰国家将携手推动以“两国方案”解决巴以问题。

欧盟国家和“阿拉伯-伊斯兰加沙问题联络小组”外长会议当天在马德里举行。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利、阿拉伯国家联盟秘书长盖特、伊斯兰合作组织秘书长塔哈、巴勒斯坦总理穆斯塔法等出席会议，挪威、斯洛文尼亚、爱尔兰以及沙特阿拉伯、土耳其、埃及、卡塔尔等国也派代表参加。

阿尔瓦雷斯在会前举行的记者会上说，此次外长会议将推动制定“两国方案”有效落实的时间表。欧洲、阿拉伯和伊斯兰国家将在会议上发出一致声音，为将在未来几周召开的决定巴以地区未来的会议协调立场。

阿尔瓦雷斯说，加沙停火协议亟需达成，同时立即释放被扣押人员，使大规模人道主义援助得以顺利进入加沙地带。他说：“战争必须尽快结束，拖延该方案落实已无借口，数百万无辜平民正在受难中。”

阿尔瓦雷斯还呼吁尽快在联合国框架下召开国际和平大会，以推动巴以和平进程。

西班牙今年5月宣布承认巴勒斯坦国，双方计划于今年底前举行首次双边峰会。

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