新华社北京9月13日电 专访：服贸会为我们提供绝佳展示机会——访埃塞俄比亚驻华大使馆特命全权公使蒙泰哈·杰莫

新华社记者闫洁 周思雨

“今年是埃塞俄比亚第一次在服贸会设立展馆，中国推进高水平开放为我们提供了绝佳的展示和交流机会。”埃塞俄比亚驻华大使馆特命全权公使蒙泰哈·杰莫高兴地对记者说。

从国家会议中心1号展厅进入，埃塞俄比亚展馆很快映入眼帘，埃塞俄比亚航空公司、专注埃塞咖啡推广的北京泓澄科技文化传播有限公司等参展商展台一字排开。不大的展馆里，杰莫饶有兴致地拿起特制手冲壶，为驻足参观者送上一杯杯地道的埃塞咖啡。

如何从一杯有形的咖啡延伸并触达无形的服务贸易？杰莫有着自己独特的见解：“我们的设想是通过让大家先品尝咖啡、爱上咖啡，再了解其背后的埃塞俄比亚传统咖啡仪式和文化，进而联合这次参展的埃塞俄比亚航空开发出能近距离体验咖啡收获季的‘探秘咖啡庄园’等特色旅游产品，吸引更多中国游客去埃塞俄比亚看一看。”

杰莫说，通过服贸会，埃塞方面不仅与十多家有意发展埃中贸易的洽谈商进行接触，还得以和来自不同国家和地区的参展商交流学习、探讨合作，“中国搭建这样的开放平台，给埃塞俄比亚带来了实实在在的发展机遇”。

中国始终致力于扩大对最不发达国家单边开放，拓展非洲农产品输华“绿色通道”。谈及中国自今年12月1日起将给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇，杰莫难掩兴奋。

她告诉记者，零关税待遇充分表明中国推进高水平开放和南南合作的决心和诚意，将进一步促进咖啡、大豆、芝麻等埃塞产品出口至中国。

“中国是埃塞俄比亚的朋友。零关税待遇极具吸引力，对埃塞俄比亚来说是个大大的机遇。除了传统产品，埃塞俄比亚出产的牛油果个头大、口感好，下一步我们打算借零关税待遇的东风，寻求推动牛油果出口至中国。”杰莫说。

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