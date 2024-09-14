新华社悉尼9月13日电（记者梁有昶 齐紫剑）由中国外文局主办、当代中国与世界研究院承办的中澳青年互学互鉴对话会13日在澳大利亚悉尼举行。来自悉尼大学、新南威尔士大学、墨尔本大学、悉尼科技大学等近80位中澳专家学者及青年代表出席活动。

本次活动是“国际青年领袖对话”项目的系列海外活动之一。对话会围绕“全球治理与青年参与”，旨在鼓励和推动中澳青年参与全球治理、破解发展难题，为两国友谊注入新活力，为全球治理贡献全新视角和青年智慧。

与会嘉宾表示，中澳交往基础在民间、未来在青年。当前，中澳关系正走在稳步改善发展的正确轨道上，中澳关系的美好发展前景给中澳两国青年提供了广阔舞台。希望中澳青年成为两国友好关系的传播者、建设者，增进理解互信、系紧合作纽带，架起民众心灵相通的友谊桥梁，为推动中澳共同发展和繁荣进步贡献智慧和力量。

对话会上，悉尼大学客座教授梅卓琳，澳大利亚格里菲斯大学荣誉教授马克林，澳大利亚出版家、汉学家魏华德等资深专家与墨尔本大学、新南威尔士大学等青年学者及学生代表们共同发起“全球治理与青年参与”联合研究项目，搭建中澳青年学术交流与互学互鉴桥梁。

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