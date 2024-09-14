人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中澳青年互学互鉴对话会在悉尼举行

2024年09月14日08:53 | 来源：新华网
小字号

　　新华社悉尼9月13日电（记者梁有昶　齐紫剑）由中国外文局主办、当代中国与世界研究院承办的中澳青年互学互鉴对话会13日在澳大利亚悉尼举行。来自悉尼大学、新南威尔士大学、墨尔本大学、悉尼科技大学等近80位中澳专家学者及青年代表出席活动。

　　本次活动是“国际青年领袖对话”项目的系列海外活动之一。对话会围绕“全球治理与青年参与”，旨在鼓励和推动中澳青年参与全球治理、破解发展难题，为两国友谊注入新活力，为全球治理贡献全新视角和青年智慧。

　　与会嘉宾表示，中澳交往基础在民间、未来在青年。当前，中澳关系正走在稳步改善发展的正确轨道上，中澳关系的美好发展前景给中澳两国青年提供了广阔舞台。希望中澳青年成为两国友好关系的传播者、建设者，增进理解互信、系紧合作纽带，架起民众心灵相通的友谊桥梁，为推动中澳共同发展和繁荣进步贡献智慧和力量。

　　对话会上，悉尼大学客座教授梅卓琳，澳大利亚格里菲斯大学荣誉教授马克林，澳大利亚出版家、汉学家魏华德等资深专家与墨尔本大学、新南威尔士大学等青年学者及学生代表们共同发起“全球治理与青年参与”联合研究项目，搭建中澳青年学术交流与互学互鉴桥梁。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部