新华社北京9月13日电 题：国际人士在第十一届北京香山论坛赞扬中国为维护世界和平作出贡献

郭明芝、米思源、魏寅

“中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。”第十一届北京香山论坛召开期间，中国为维护世界和平所作的贡献受到国际人士广泛赞誉。

英国皇家东西方战略研究所主席易思虽然是第一次参加北京香山论坛，但他曾长期在中国生活，对中国的发展一直很关注。他认为，中国是推动世界和平发展的重要动力。

“中国一贯主张和平解决争端。”德国法兰克福和平研究所研究员艾沛思十分认可中国坚持通过对话和外交途径解决争端的做法。他以沙特和伊朗在中国的支持和推动下达成历史性和解为例，高度赞扬了中国在全球范围推动热点问题政治解决中发挥的重要作用。

作为中国的近邻，来自巴基斯坦的青年学者贾瓦莉亚·塔琳则认为中国的发展为国际社会带来新机遇。“支持中小国家发展、提供技术支援、为年轻一代提供更多机会……中国提倡用发展的方式为维护地区和平稳定注入力量。”贾瓦莉亚·塔琳说，“中国已经成为值得我们信任的负责任大国。”

在听取“全球安全倡议”主题高端访谈后，阿富汗发展与和平研究中心前主任伊提扎尔·哈迪姆感叹，倡议十分具有建设性，充分反映了中国不干涉别国内政的原则。

在易思看来，全球安全倡议充分反映“全球南方”国家的利益诉求，为推动世界和平稳定、实现共同发展注入信心和动力。

目前，全球安全倡议已经得到100多个国家、国际地区组织的支持赞赏，倡议及其核心理念已经写入90余份中国与其他国家、国际组织交往合作的双多边文件，成为具有全球影响力的国际共识。“全球安全倡议是我们为全球获得安全的机会，是我们拥有一个更好世界的机会。”斯里兰卡前海军司令贾亚纳特·科隆巴哥说。

近年来，中国积极同世界各国在国际维和、联演联训、多边协作、军事文化等领域持续加深合作，提升共同应对挑战能力，向世界释放更多稳定可靠的信号。这一做法得到与会国际人士的积极正面评价。

“中国军队是联合国维和行动最重要的支持者之一。”俄罗斯科学院研究员德米特里·斯特凡诺维奇表示，当前国际形势动荡不定，军事冲突时有发生，有些国家对联合国维和事业的支持正在减少。“在这种背景下，中国军队对联合国维和事业的贡献更值得强调和肯定。”

坦桑尼亚-中国友好促进会秘书长约瑟夫·卡哈玛认为，中国维和部队具备高度职业操守，完全致力于完成维和任务,“我希望未来能有越来越多的中国维和力量参与到联合国维和行动中。”

“在他们的助力下，世界将会更加和平。”对此，约瑟夫·卡哈玛充满期待。

(责编：王禹蘅、崔译戈)