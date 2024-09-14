人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

上合组织地区反恐怖机构将务实合作共同打击“三股势力”

2024年09月14日08:50 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月13日电（记者任沁沁、熊丰）记者13日从在北京举行的上海合作组织地区反恐怖机构理事会第四十二次例行会议获悉，上海合作组织地区反恐怖机构将务实合作共同打击“三股势力”。

　　这是中国担任上合组织及其地区反恐怖机构主席国期间主办的重要活动。上合组织成员国白俄罗斯、印度、伊朗、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦主管机关代表出席会议。地区反恐怖机构理事会欢迎白俄罗斯共和国代表团首次参加会议，认为这有助于加强地区反恐怖机构打击“三股势力”能力，共同维护本地区安全稳定。

　　这次会议总结了过去一个阶段地区反恐怖机构框架下的合作情况，积极评价中国担任主席国期间举办的“反恐协作-2024”上合组织成员国主管机关联合反恐演习、成员国主管机关边防部门领导人会议、网络反恐培训班等一系列重要活动成果，认为有助于巩固上合组织执法安全合作机制，提升务实合作水平，深化互利合作关系，决定继续加强上述领域的合作。

　　会议就落实上合组织阿斯塔纳峰会关于完善应对安全威胁与挑战机制相关决议进行研究，批准了地区反恐怖机构执委会年度工作计划以及相关专项合作计划，对下一步打击“三股势力”务实合作内容进行了规划。各方就地区反恐怖机构执委会组织、干部、财务以及完善上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义领域法律基础问题通过了一系列决议。

　　记者了解到，地区反恐怖机构理事会例行会议将于2025年3月在乌兹别克斯坦举行。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部