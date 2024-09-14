新华社北京9月13日电（记者任沁沁、熊丰）记者13日从在北京举行的上海合作组织地区反恐怖机构理事会第四十二次例行会议获悉，上海合作组织地区反恐怖机构将务实合作共同打击“三股势力”。

这是中国担任上合组织及其地区反恐怖机构主席国期间主办的重要活动。上合组织成员国白俄罗斯、印度、伊朗、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、巴基斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦主管机关代表出席会议。地区反恐怖机构理事会欢迎白俄罗斯共和国代表团首次参加会议，认为这有助于加强地区反恐怖机构打击“三股势力”能力，共同维护本地区安全稳定。

这次会议总结了过去一个阶段地区反恐怖机构框架下的合作情况，积极评价中国担任主席国期间举办的“反恐协作-2024”上合组织成员国主管机关联合反恐演习、成员国主管机关边防部门领导人会议、网络反恐培训班等一系列重要活动成果，认为有助于巩固上合组织执法安全合作机制，提升务实合作水平，深化互利合作关系，决定继续加强上述领域的合作。

会议就落实上合组织阿斯塔纳峰会关于完善应对安全威胁与挑战机制相关决议进行研究，批准了地区反恐怖机构执委会年度工作计划以及相关专项合作计划，对下一步打击“三股势力”务实合作内容进行了规划。各方就地区反恐怖机构执委会组织、干部、财务以及完善上合组织成员国打击恐怖主义、分裂主义和极端主义领域法律基础问题通过了一系列决议。

记者了解到，地区反恐怖机构理事会例行会议将于2025年3月在乌兹别克斯坦举行。

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