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马达加斯加外长：对马中未来合作充满信心

孙鸿宇 刘宁 袁蒙 刘以爽
2024年09月14日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会在京举行。峰会期间，马达加斯加外长拉萨塔接受人民网专访时表示，在中国政府支持下，有很多项目落地，包括基建等建设性项目，这将给马达加斯加人民的生活带来持久影响。“马中双边关系值得赞赏。我们对马中未来合作充满信心。”拉萨塔说。

以下为采访实录：

问：您如何评价中马外交领域的合作成果？

答：我们对于马达加斯加和中国的合作水平非常满意。在中国政府的支持下，有很多项目落地，包括基建等建设性项目，这将给马达加斯加人民的生活带来持久影响。

问：您如何看待中马双边关系？

答：马中双边关系值得赞赏。我们当然想和中国进一步加深伙伴关系。

问：您如何看待中非合作论坛对构建高水平中非命运共同体的意义？

答：对于与中国政府、来京（参加中非合作论坛北京峰会的）中国企业合作以及建立伙伴关系的潜力，我们持乐观态度。

问：未来有何期待？

答：2022年，两国共同庆祝了马中建交50周年，我们对马中未来合作充满信心。

(责编：于洋、杨牧)

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