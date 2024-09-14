新华网北京9月13日电（杨洋）“楚雄彝绣从乡村 T 台到世界舞台”新闻发布会13日在北京举行。据悉，巴黎时装周·中国楚雄非遗服饰时装展26日将在法国巴黎举办。发布会由中国外文局国际传播发展中心、云南省人民政府新闻办公室、五洲传播中心、中共楚雄州委宣传部主办。

云南省委宣传部副部长冯俊扬介绍，近年来云南省着力提升国际传播能力，深入开展对外文化交流合作，广泛开展文化活动。在中法建交60周年之际，中国外文局联合楚雄州人民政府举办非遗服饰时装展有助于增进中法两国文明交流互鉴，为两国文化艺术界人士交流与对话搭建民间平台，充分展示云南非遗文化及中国民族服装服饰的独特魅力。

近年来，楚雄州深挖国家级非物质文化遗产彝绣价值。在推动产业发展方面，楚雄州委宣传部统筹开设彝绣产业发展工作专班，制定“楚雄彝绣”手工刺绣技术标准，发布“新华·楚雄彝绣产业发展指数”，推出银行专属贷款“彝绣贷”等11项延链补链举措。

在园区建设与企业培育方面，楚雄州带动建成省级文化产业园区两个，彝绣车间77个、绣坊513个，培育彝绣规模以上企业13家、彝绣经营户538户，命名首批国家级、省级非物质文化遗产传承人彝绣工作站13个，培育进入彝族服饰非遗传承人名录174人。

在推进合作方面，楚雄州深化沪滇、闽滇文化合作交流，并与英国、意大利等国企业建立合作关系，持续打造彝绣产业链、供应链。

2023年，楚雄州5.7万名绣娘人均年增收3570元，同比增长12.26%，彝绣产业实现增加值2.75亿元，同比增长12.25%，带动2000多名残疾人绣娘就近就业。2024年上半年，全州彝绣产业实现增加值1.58亿元。

楚雄州委常委、州委宣传部部长李汶娟说，“楚雄彝绣从深山走向国际，书写了千年非遗‘指尖新传奇’。千万绣娘绣着花、养着家、带着娃，彝绣产业成为把更多‘妈妈’留在家门口的温暖产业、幸福产业。”

据悉，巴黎时装周·中国楚雄非遗服饰时装展举办期间，楚雄州委宣传部与云南艺术学院共同设计制作的35套楚雄非遗服饰将亮相压轴大秀，楚雄彝绣主题国际宣传片还将同期在活动举办地及联合国教科文总部非遗展览上展播。

在国内，第二届楚雄时装周系列活动也将在9月24日、10月2日、10月13日在昆明、楚雄、北京联动举行。

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