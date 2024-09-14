新华社马拉维布兰太尔9月13日电 通讯｜露丝和米卡的新生活

新华社记者徐瑞青

2019年3月，强热带气旋“伊代”重创马拉维南部地区，当地近百万人受灾。当地居民露丝·米利亚斯和米卡·约翰各自的家都遭受了严重的损失。如今，她们的生活怎么样了？

8月28日，在马拉维南部恩桑杰区卡莱索村，露丝（前）在住所附近打水。新华社发（联合国儿童基金会供图）

30岁的露丝是马拉维南部恩桑杰区卡莱索村的村民。“中国援助的部分物资，我们现在还在使用。”她说，来自中国的援助让当地人走出灾害阴霾。

2019年3月，露丝的房子和财物在那场灾害中被毁，她和家人在临时安置营地过了好几个月。如今的卡莱索村，一座座结实的砖房已经建好。

露丝说，在临时安置营地时，她家收到了大豆、面粉、蚊帐、水桶、肥皂等。“这些来自中国的援助解了我们燃眉之急，让我们的生活有了基本保障，没有这些东西我们根本无法渡过难关。”

8月28日，在马拉维南部恩桑杰区卡莱索村，露丝（右二）和家人坐在住所门口。新华社发（联合国儿童基金会供图）

灾害发生后，中国政府迅速向马拉维提供紧急人道主义援助，除援助马方开展抗洪救灾工作外，还积极参与灾后重建，帮助灾民重返家园。

为了进一步帮助受灾的儿童及家庭，中国政府通过南南合作援助基金框架向联合国儿童基金会（联合国儿基会）马拉维办事处提供了资金援助。自2019年10月至2021年5月，资金援助涵盖在当地开展的所有项目领域，如饮用水、儿童健康和营养、健康教育培训等，意在帮助受灾民众和卫生工作者提升应对能力。

8月27日，在马拉维南部恩桑杰区特雷雷村，米卡（右）在家里准备午餐。新华社发（联合国儿童基金会供图）

20岁的米卡住在恩桑杰区特雷雷村。灾害发生时，她家也未能幸免，家里农田被毁、粮食短缺。如今，她的新家位于村口不远处，儿子时常在家门口嬉戏奔跑。中午，米卡用玉米面、蔬菜粒、鸡蛋和糖等熬了粥。

米卡说，自己正是通过健康教育培训学会用简单食材制作营养餐，并时刻注意个人和家庭卫生。她家每天用蚊帐防止蚊虫叮咬，预防疟疾，她监督全家人仔细洗手，用水桶储存饮用水。“灾害过去了，但中国和联合国儿基会援助的影响仍在持续。”

据介绍，中国和联合国儿基会还为4100余名患有严重急性营养不良的婴幼儿提供社区营养管理与干预，并为众多儿童进行了急性营养不良筛查。

玛丽·姆蒂玛比是接受培训的当地卫生人员，负责监测特雷雷村近1700名村民的健康。“中国政府为我们提供了必需的培训和设备，提升了我们的服务能力。如今，我们定期在村庄进行健康筛查。”她说。

据悉，中国和联合国儿基会的援助项目惠及马拉维12个受灾地区的20万当地居民。

恩桑杰区健康和社会服务局局长吉尔伯特·查普维特卡说，中国帮助当地重建在洪灾中损坏的供水及卫生设施等，改善了当地民生，增强了民众应对灾害的能力。

此外，在中国支持下，8万多名受灾儿童收到了文具、课本及营养补充剂等，超过17万人获得基本卫生服务。

联合国儿基会马拉维办事处代理代表格里特·马里茨表示，中国和联合国儿基会的援助为灾害多发社区提供了应对极端气候所需的知识和资源，使他们在未来灾害发生时能进行更充分的防范。

(责编：王禹蘅、崔译戈)